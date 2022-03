F1 tecnica | Ferrari F1-75: ecco cosa c'è sotto al muso modulare

Carica lettore audio

In occasione della presentazione della F1-75 avevamo messo in evidenza una particolarità della rossa: il muso modulare. Si tratta di una caratteristica che in realtà hanno adottato le squadre con l’introduzione delle monoposto a effetto suolo che tiene conto delle esigenze del Budget Cap che impone di cercare la massima efficienza nello sviluppo per stare nei parametri di costo.

Meccanici Ferrari al lavoro nel garage: si nota il becco del musetto della F1-75 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

La Ferrari ha scomposto il muso in tre elementi: il primo blocco, quello che si attacca al telaio della F1-75 serve a superare il crash test frontale della FIA che è stato reso più selettivo quest’anno. Poi c’è una seconda parte deformabile che è coperta da una carrozzeria asportabile che può essere facilmente modificata per ragioni aerodinamiche.

Ferrari F1-75 dettaglio del muso senza la cover che mostra la struttura deformabile Photo by: Giorgio Piola

Il disegno di Giorgio Piola, infatti, ci mostra come il naso della rossa sotto alla cover sia decisamente bombato e solo la copertura in carbonio ha permesso il disegno con il piccolo “becco” che ben conosciamo e che ottimizza le forme in una zona nevralgica della monoposto, dove l’ala anteriore mostra il profilo principale a cucchiaio nella parte centrale per alimentare un passaggio d’aria che è destinato ai canali Venturi.

Ferrari F1-75 dettaglio del muso montato Photo by: Giorgio Piola

I quattro flap che compongono l’ala anteriore devono ancorarsi al muso perché non ci sono più i piloni di sostegno, per cui le squadre hanno dovuto trovare delle soluzioni che facilitassero gli interventi nel caso di incidenti nei quali i profili dovessero essersi danneggiati. Nulla in F1 viene lasciato al caso: la Ferrari potrebbe ridisegnare il nasino senza dover ricorrere a una seconda prova di crash, visto che la struttura di assorbimento non verrebbe modificata.

Red Bull RB18: dettaglio del muso senza la cover in carbonio Photo by: Giorgio Piola

Anche la Red Bull sta prestando molta cura nella parte anteriore della RB18: ma a differenza di quanto si è andato dicendo la squadra di Milton Keynes non ha modificato il naso a Jeddah. E' interessante notare come sia diverso l'approccio nel definire la struttura deformabile.