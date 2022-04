F1 tecnica | Ferrari F1-75 con una novità al diffusore posteriore

Carica lettore audio

La Ferrari ha introdotto un po’ a sorpresa in Australia una modifica al fondo della F1-75: nel retrotreno della rossa, infatti, si è notato un cambiamento nella parte centrale dell’estrattore della monoposto di Charles Leclerc.

L’intenzione dei tecnici del Cavallino è quella di ridurre la resistenza all’avanzamento della monoposto con uno snellimento nella zona della chiglia che si collega alla struttura deformabile posteriore per migliorare l’efficienza aerodinamica su una pista come quella dell’Albert Park che è stata velocizzata e dispone di ben quattro zone DRS.

Ferrari F1-75: si nota il nolder montato dietro al flap nelle libere dell'Australia Photo by: Giorgio Piola

Associata alla novità nell’estrattore, la squadra del Cavallino ha introdotto un’altra piccola modifica: sul flap mobile dell’ala posteriore a cucchiaio ben nota è stato montato un nolder, ma a dispetto del solito che si vede montato nel bordo d’uscita superiore frontalmente, questa volta è stato sistemato a sbalzo nel lato posteriore. E stando a quanto dicono gli esperti sarebbe una soluzione utile a scaricare il profilo posteriore.

Dettaglio dell'ala posteriore della Ferrari F1-75 di Leclerc cosparsa di vernice flo viz Photo by: Giorgio Piola

I tecnici hanno cosparso di vernice flo viz l’ala posteriore della F1-75 per capire quali cambiamenti ai flussi avrebbe prodotto questa modifica pensata appositamente per l’Australia.