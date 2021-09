Alpine: ecco l'ala posteriore a corda molto corta

Il mercato piloti di F1 ha messo a posto quasi tutti i tasselli in vista del 2022: l'unico abitacolo contendibile è rimasto quello dell'Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi. Nonostante l'ottimo lavoro svolto dal pilota italiano, il suo rinnovo non è dato per scontato per la forte concorrenza di Nick de Vries e del cinese Guanyu Zhou. Scopriamo perché il pugliese è stato lasciato solo nel momento cruciale della stagione.