Alfa Romeo: cambiate le frange della paratia laterale

Non c’è solo la Ferrari con una nuova paratia dell’ala posteriore: a Sochi anche l’Alfa Romeo ha introdotto un cambiamento nelle frange.

La pista russa richiede un elevato carico aerodinamico per cui gli aerodinamici di Hinwil hanno cercato un maggiore riempimento di aria sotto al profilo principale aumentando l’inclinazione delle cinque frange che ora risultano chiuse in basso da duna lunga paratia orizzontale che in precedenza non abbracciava anche l’ultimo e più grande elemento e ora risulta più svergolato.

L’immagine di Giorgio Piola ci mostra anche un profilo principale concavo leggermente a cucchiaio, associato a un flap dalla massima corda, sormontato da un Gurney flap che cinge tutto il bordo d’uscita superiore.