F1 | Szafnauer: "Meglio per tutti che ho lasciato Aston Martin"

Carica lettore audio

Otmar Szafnauer è stato a lungo l'uomo al vertice della squadra che oggi si chiama Aston Martin, ma che sotto alla sua guida è stata anche Racing Point e prima Force India.

Già nella parte conclusiva della scorsa stagione erano emerse le prime voci legate ad un suo imminente approdo in Alpine, che avevano messo in dubbio il suo futuro in Aston Martin.

Tuttavia, in occasione del Gran Premio del Brasile, Szafnauer aveva detto di non avere alcuna intenzione di lasciare il team, avendo un contratto a lungo termine, etichettando queste voci come "speculazioni".

Nel mese di gennaio, però, l'Aston Martin ha confermato che Szafnauer avrebbe lasciato il suo ruolo di CEO e di team principal. Il suo successivo passaggio all'Alpine è stato invece ufficializzato a metà febbraio, prima dell'inizio dei test pre-stagionali.

Quando gli è stato domandato da Motorsport.com cosa fosse cambiato dopo le sue dichiarazioni ad Interlagos, Szafnauer ha provato a riassumere le fasi del suo addio.

"A quel punto, non c'era alcuna intenzione di andare via", ha detto Szafnauer durante il secondo test pre-stagionale della F1, questa settimana in Bahrain. "Ma poi è passato del tempo e le cose sono cambiate in Aston Martin. Ho pensato che fosse meglio per tutti che guardassi altrove".

Otmar Szafnauer, Team Principal, Alpine F1, Esteban Ocon, Alpine F1 Team Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Szafnauer ha giocato un ruolo chiave nella transizione del team da Force India a Racing Point dopo i grandi problemi finanziari accusati nel 2018, prima che intervenisse Lawrence Stroll. Il team è stato successivamente ribattezzato come Aston Martin nel 2021, dopo che Stroll ha acquistato una quota del marchio britannico.

La nomina dell'ex team principal della McLaren, Martin Whitmarsh, come nuovo CEO del gruppo Aston Martin ha inevitabilmente generato delle domande sul futuro di Szafnauer, che inizialmente non era parso troppo preoccupato da questa cosa.

Il suo successivo arrivo in Alpine invece è parte di una più ampia ristrutturazione del management della squadra di Enstone, che ha incluso l'uscita di scena del direttore esecutivo Marcin Budkowski.

"Mi sto davvero divertendo", ha detto Szafnauer. "Questo è il mio sesto giorno. Ho trascorso alcune giornate in fabbrica, cercando di incontrare più persone possibile in questi primi giorni".

"Sono stato piacevolmente sorpreso di rivedere tante facce che avevo già avuto modo di conoscere in passato, sia in Honda che in BAR, ma anche in Force India. Quindi so già come sono queste persone".

"C'è un grande potenziale, tante persone che ragionano come me, che remano nella stessa direzione e vogliono fare bene. Inoltre è un team che ha già una grande storia: ha vinto in passato, ha una buona infrastruttura, quindi non vedo l'ora di lavorare con tutti loro".