F1 | Sviluppi Ferrari: prima efficienza e calo di peso, poi il fondo

La Ferrari guarda con fiducia al GP d’Australia, confidando nella grande capacità di adattamento della F1-75 ai diversi tracciati, per cui i tecnici diretti da Enrico Cardile si stanno concentrando sugli sviluppi della rossa.

Mattia Binotto ha detto che saranno introdotti quando a Maranello saranno certi che contribuiranno ad un miglioramento delle prestazioni:

“Sugli sviluppi da qui in avanti si sposta il fronte della competizione: quando hai due macchine così simili nelle prestazioni come Ferrari e Red Bull ogni pacchetto peserà perché un decimo o due faranno la differenza a questo punto della stagione. C’è un budget Cap sul quale siamo limitati e io sto insistendo ogni giorno con la Federazione perché da parte loro si facciano i controlli, perché se questi non avvengono rischiamo di sfalsare in qualche modo il risultato finale”.

Mattia Binotto, Team Principal Ferrari Photo by: Ferrari

A queste considerazioni ha risposto sulla Gazzetta dello Sport, Nikolas Tombazis, responsabile tecnico FIA del settore monoposto: “Il nostro primo obiettivo è far sì che il campionato sia pulito, vogliamo che vinca chi se lo merita. I regolamenti di oggi richiedono molte più risorse per i controlli: adesso dobbiamo ispezionare quello che le squadre fanno anche a casa propria. Ma per i controlli finanziari abbiamo una squadra capace guidata dal collega Federico Lodi. Mattia può stare tranquillo, stiamo facendo di tutto per tenere la situazione sotto controllo. Abbiamo esperti fiscali che controllano i bilanci e i pezzi che sono montati sulle macchine per essere sicuri che siamo fatturati correttamente”.

Andrà a finire che un buon commercialista potrà contare quanto un bravo chief designer, ma questa è la F1 moderna!

La Ferrari sta programmando i primi pacchetti evolutivi della F1-75: stando alle prime indiscrezioni possiamo anticiparvi che per Imola vedremo i primi interventi finalizzati all’efficienza aerodinamica della rossa e all’alleggerimento di alcune parti.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

L’obiettivo è di togliere circa 3 kg della monoposto che è sovrappeso come quasi tutte le altre F1 ad eccezione dell’Alfa Romeo che, addirittura, si permette di utilizzare della zavorra per bilanciare la C42. A Maranello stanno lavorando in galleria per ridurre la resistenza all’avanzamento e avvicinare le velocità massime che la Red Bull RB18 riesce a produrre in fondo ai rettilinei.

Per quello che concerne la battaglia al porpoising bisognerà aspettare, invece, il GP di Spagna che si disputerà a Barcellona: sulla pista di Montmelò la Ferrari dovrebbe disporre del fondo rivisto, grazie al quale l’effetto negativo del saltellamento dovrà essere fortemente ridotto, consentendo alla F1-75 di girare con un’altezza da terra più radente l’asfalto, senza perdere carico aerodinamico che viene generato sotto alla vettura dei due canali Venturi.

Il fondo della Ferrari F1-75 Photo by: Giorgio Piola

La Ferrari, quindi, giocherà all’Albert Park con il pacchetto tecnico che si è visto nei primi due GP stagionali, ma con il debutto della stagione europea darà il via all’introduzione delle prime novità tecniche.

Quest’anno la partita sarà molto tattica: siccome gli sviluppi saranno condizionati dai vincoli di budget cap, sarà interessante scoprire quando e come le squadre rivali giocheranno le novità, ben sapendo che la disponibilità economica per le modifiche sarà contingentata e la stagione con un calendario di 23 GP sarà lunghissima.

Sparare tutto e subito potrebbe essere un azzardo, per cui sarà meglio introdurre novità solo quando si è certi di migliorare le prestazioni. E chi oggi, come Ferrari e Red Bull, sono davanti, avranno un vantaggio doppio rispetto a chi, come Mercedes, ha fretta di inseguire nel tentativo di chiudere il gap prestazionale che la W13 ha mostrato nei primi due appuntamenti…