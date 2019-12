F1: svelato il nuovo disegno della pista del GP del Vietnam

Gli organizzatori del Gran Premio del Vietnam hanno svelato il layout aggiornato della pista che ospiterà per la prima volta un evento mondiale di F1 a partire dal 2020, dopo aver aggiunto una nuova curva.

Come già annunciato la settimana scorsa, il tracciato cittadino di Hanoi avrà 23 curve, dunque una in più rispetto alle 22 previste originariamente, per una lunghezza totale che sale a 5.607 metri complessivi.

Il cambiamento è stato attuato per ragioni geografiche e logistiche, è stato richiesto sia dalla FIA che dalla F1. Oltre all'aggiunta di una nuova curva, quella parte della pista, è stata allungata di 15 metri. Il layout definitivo sarà finalizzato nel mese di gennaio.

"Abbiamo fatto modifiche sulla Curva 22 e la 23", ha dichiarato a Motorsport.com Ngoc Chi, amministratore delegato della società degli organizzatori del Gran Premio del Vietnam. "E' un tracciato cittadino e abbiamo dovuto modificarlo secondo le condizioni geografiche attuali di quell'area, assicurandoci che questa possa rientrare nei parametri richiesti dalla FIA e dalla F1".

"Abbiamo lavorato a stretto contatto con la Federazione e la F1 per cercare di fare in modo che la pista possa essere sicura al massimo per i piloti, così come possa risultare eccitante per i piloti, esaltandone le loro doti, ma anche per le persone che assisteranno alla gara".

Ricordiamo che il Gran Premio del Vietnam è fissato per il fine settimana del 5 aprile prossimo.