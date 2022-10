F1 | Suzuka: pole di Verstappen, ma le Ferrari sono a un soffio!

Carica lettore audio

Tre piloti in 57 millesimi! La qualifica del GP del Giappone è stata thrilling perché abbiamo visto una Ferrari capace di sfidare ad armi pari la Red Bull. Il grande favorito di Suzuka ha risposto alla chiamata: Max Verstappen ha firmato la sua quinta pole stagionale e la 18esima della carriera, riprendendo Charles Leclerc in questa classifica. All'olandese è bastato il primo run della Q3 con il tempo di 1'29"304 ottenuto con le soft, perché nell'ultimo tentativo Max ha perso una parte della presa dei freni posteriore che si è rotta sui cordoli.

La partenza al palo è sotto investigazione: Verstappen nel giro di lancio del primo run si è intraversato mentre stava scaldando le gomme e Lando Norris, che stava arrivando, è riuscito ad evitare la Red Bull. Max si è subito scusato con il collega, ma dovrà fare i conti con il collegio dei commissari sportivi. Verrà penalizzato? In ballo una sanzione che può andare dalla reprimenda a tre posizioni in griglia.

Dietro a Verstappen ci sono due Ferrari strepitose: Charles Leclerc, piuttosto opaco nella preparazione della qualifica ha tirato fuori gli artigli quando serviva: il monegasco ha chiuso con un distacco di 10 millesimi di secondo, mentre nel T2 era in vantaggio. Carlos Sainz è terzo e lo spagnolo ha accumulato 57 millesimi. Parliamo di un niente che testimonia la reazione del Cavallino che "vuole" ancora una vittoria. La F1-75 sembra competitiva anche sul passo stando ai long run: il nuovo fondo pare faccia il suo dovere e le due rosse (come Max) hanno risparmiato in Q2 un set di gomme soft che potrebbe essere prezioso domani in gara se la pioggia arriverà durante la corsa.

La Ferrari riuscirà a rovinare il weekend di festa che Red Bull e Honda hanno organizzato per Verstappen? Potrebbe essere possibile se dovesse piovere...

Sergio Perez con 1'29"709 è quarto con la Red Bull: il messicano è sembrato tagliato fuori dalla lotta per la pole con un distacco di quattro decimi. Il latino americano sembra fare tutto da solo, visto che chi lo segue, Esteban Ocon ha accumulato un distacco doppio di 861 millesimi.

Il francese dell'Alpine ha trovato un giro perfetto che lo ha portato davanti alla Mercedes: Lewis Hamilton è solo sesto a quasi un secondo, mentre George Russell è ottavo a oltre 1". Il team di Brackley non ha impressionato nel giro secco, ma la sensazione è che scommetta sulla pioggia: vedremo se avranno azzeccato le previsione meteo. La W13 in condizioni normali non ha il passo per sfidare i grandi.

Fernando Alonso è settimo con l'Alpine: l'alsaziano ha raccolto meno di quello che avrebbe voluto, visto che nelle libere è stato spesso il primo inseguitore dei grandi. La A522 sembra in forma e potrà puntare a un risultato importante domani.

Sebastian Vettel ha festeggiato parlando in giapponese il nono posto in griglia con l'Aston Martin: l'ultima apparizione a Suzuka del tedesco è stata un'apoteosi per lui prima di uscire dal Circus. Seb piazza di nuovo la verdona nei dieci puntando all'inseguimento dell'Alfa Romeo nel mondiale Costruttori

Lando Norris chiude in decima posizione con la McLaren: l'inglese forse si è deconcentrato dopo l'episodio con Verstappen e aveva un solo treno di gomme per cercare la prestazione. Anche lui è sotto investigazione, ma finirà in niente...

Resta fuori dalla top 10 Daniel Ricciardo con la McLaren, ma l'australiano paga un distacco di appena 3 millesimi da chi l'ha preceduto: davvero un niente lo ha privato dalla Q3 e non ha nascosto la sua delusione con una serie di beep via radio. Dietro alla MCL36 c'è Valtteri Bottas con la prima Alfa Romeo che è 12esima, mentre quella di Guanyu Zhou è 14esima. Fra le due monoposto del biscione si è infilato Yuki Tsunoda con l'AlphaTauri. Il giapponese ha accusato come il compagno di squadra di noie ai freni e si è lamentato del bloccaggio effettuato da Mick Schumacher durante il giro di lancio

Il tedesco, molto bistrattato dal team dopo il crash di venerdì che lo ha costretto a sostituire il telaio, saltando il secondo turno di prove libere, è riuscito a portare una deludente Haas fino alla Q2: il figlio del Kaiser ha fatto il suo piazzando la VF-22 in 15esima piazza. Il ragazzo ha mostrato una buona solidità mentale.

Alexander Albon è 16esimo e non riesce a uscire dalla Q1 con la Williams per soli 55 millesimi dal tempo ottenuto da Sebastian Vettel, ma l'anglo-thailandese lascia Nicholas Latifi all'appuntamento con l'ultima posizione, un must per il canadese quest'anno, visto che non ha mai digerito la FW44.

Deludente la prestazione di Pierre Gasly che è solo 17esimo con l'AlphaTauri: il francese ha accusato un problema ai freni alla Spoon e si è molto arrabbiato via radio con la squadra, dimostrando che ormai con la testa è già lontano dalla squadra di Faenza, visto che in mattinata era stato ufficializzato il passaggio all'Alpine.

Non impressiona anche Kevin Magnussen 18esimo con la Haas: il danese non ha trovato un giro senza sbavature e ha pagato un'esclusione che costa cara alla squadra americana con troppi salti di rendimento nell'arco della stagione.

In difficoltà anche Lance Stroll con l'Aston Martin dotata di un nuovo fondo e di una beam wing ridisegnata: le modifiche non sono servite a uscire dalla prima tagliola delle qualifiche e il nordamericano è 19esimo.