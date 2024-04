F1 | Suzuka, Libere 3: Verstappen sul giro, Leclerc sul passo

La sintesi della terza sessione di prove libere del GP del Giappone è presto fatta: Max Verstappen è il più veloce nel giro secco con la Red Bull, mentre Charles Leclerc spicca nella simulazione gara con la Ferrari. L'aver perso il secondo turno di ieri per la pioggerellina ha complicato i piani delle squadre a Suzuka. L'aspetto curioso è che chi riesce a preparare la qualifica si trova poi in difficoltà durante le simulazioni di gara, scoprendo quanto sia difficile trovare un buon bilanciamento per mantenere le gomme nella giusta finestra di funzionamento.

La Red Bull svetta perché dietro a Verstappen, che si lamenta del sottosterzo, c'è un consistente Sergio Perez, segno che la RB20 con la nuova configurazione funziona. Nel long run i tempi sono stati poco interessanti come se in casa Milton Keynes volessero mescolare un po' le carte, magari perché non hanno spinto la mappatura del motore Honda. Non a caso Max è arrivato a 1'29"63 senza mai essere il più veloce in uno dei tre intertempi e questo può essere indicativo del fatto che il team campione del mondo si è coperto.

Stupisce vedere la Ferrari dispersa nel giro secco: Carlos Sainz è settimo con 1'30"171 che lascia lo spagnolo a 6 decimi dall'olandese, mentre Charles Leclerc è addirittura decimo con un distacco di otto decimi. La differenza eclatante non è reale, anche se il monegasco si è lamentato via radio di non aver potuto effettuare una modifica d'ala anteriore per togliere un po' di fastidioso sottosterzo.

La rossa non ha brillato con le soft migliorando solo di 3 decimi rispetto ale tempo ottenuto con le medie a inizio turno, quando il cambio di mescaola vale più di un secondo. E' evidente che a Suzuka si sta giocando una partita a poker fra i top team, tant'è che la SF-24 è parsa molto a punto nel long run decisamente più veloce di quello Red Bull. A Maranello hanno lavorato molto per la gara, ma quella giapponese non è una pista che consente molti sorpassi se non si è davanti in qualifica.

E così dietro alle Red Bull spuntano le due Mercedes decisamente più a loro agio rispetto all'Australia. George Russell è terzo, unico pilota che ha sfondato il muro dell'1'30" insieme alle due RB20. L'inglese è arrivato a 1'29"918 lasciando 355 millesimi a Max. Lewis Hamilton è a ruota del compagno con un ritardo di 69 millesimi, segno che si sta mettendo a posto. George ha fatto la simulazione con le gialle, mentre Lewis si è dedicato alla soft, segno che non c'erano le idee chiare sul da farsi.

Ottima la quinta piazza di Fernando Alonso: lo spagnolo ha ricevuto il pacchetto aerodinamico nuovo nella notte e l'Aston Martin ha rotto il coprifuoco per allestire la AMR24 con le novità. L'asturiano pare soddisfatto perché ha leggermente penalizzato il giro secco (mezzo secondo il divario dalla Re Bull), ma ha fatto un deciso passo avanti nel long run: Fernando era competitivo con le Ferrari pur montando gomme hard. Più in difficoltà Lance Stroll solo 18esimo nella lista dei tempi, mentre il canadese si è difeso bene sul passo.

Lando Norris, sesto, e Oscar Piastri, ottavo, portano la McLaren in coda alla "verdona" e si mettono in mezzo la Ferrari di Sainz. Positiva la prestazione di Yuki Tsunoda con la Racing Bulls: il giapponese è nono davanti al suo pubblico e non sembra sentire questa pressione, segno che ha raggiunto un buon grado di maturazione. In difficoltà Daniel Ricciardo solo 13esimo con l'alatra vettura di Faenza, staccata di 4 decimi dal compagno. L'australiano ha pagato anche un innocuo testacoda nel secondo settore.

Fuori dalla top 10 c'è Alexander Albon con la Williams, mentre Logan Sargeant con la vettura riparata dopo il botto di ieri non va oltre la 19esima piazza. La Sauber ha cercato di reagire a un inizio di stagione pessimo: Valtteri Bottas è 12esimo, mentre Guanyu Zhou è 15esimo. C'è un avvicinamento al gruppo di centro. Piccoli segno di miglioramento anche per l'Alpine: con la nuova ala anteriore Esteban Ocon è 14esimo, mentre soffre di più Pierre Gasly solo 17esimo.

In difficoltà le Haas molto ballerine a Suzuka: Nico Hulkenberg è 17esimo e Kevin Magnussen ultimo. Il danese non ha trovato la fiducia con la pista nipponica, commettendo diversi errori con la VF-24 molto imprevedibile.