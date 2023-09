F1 | Suzuka, Libere 3: ora c'è Norris a inseguire Verstappen

A Suzuka fa caldo: si corre prima del solito e non c'è la consueta pioggia e con il sole sale la temperatura della pista a 48 gradi (8 più di ieri) per cui i piloti devono interpretare come preparare il giro di lancio perché la soft soffre nell'ultimo tratto. Max Verstappen si conferma il più veloce nella terza sessione di prove libere del GP del Giappone con un 1'30"267: l'olandese ha cambiato l'approccio rispetto a ieri, rinunciando a un po' di prestazione nello snake (dove rifilava quasi mezzo secondo a tutti) per avere un comportamento più regolare nell'arco dell'intera tornata, scegliendo una RB19 più veloce in rettilineo. Max ha tolto quattro decimi da ieri nonostante l'aumento della temperatura.

Se la squadra di Milton Keynes ha mantenuto la supremazia in tutti i turni delle libere, si segnala la crescita della McLaren che ha portato Lando Norris al secondo posto e Oscar Piastri al terzo con la MCL60. I due compagni di squadra sono a solo due decimi dalla RB19, mostrando un potenziale che porta la vettura papaya a essere le vere sfidanti di Verstappen. Bisogna parlare solo dell'olandese, perché Sergio Perez è dietro, quarto, a sette decimi dal capitano, ma davanti alle Ferrari.

Con la temperatura è cresciuto anche il vento e la rossa sembra essersi persa: se la McLaren è cresciuta di sei decimi rispetto al venerdì, la Scuderia è rimasta alle prestazioni di ieri. Charles Leclerc è quinto con 1'31"022 (a 18 millesimi soltanto da Perez) e Carlos Sainz è sesto più in difficoltà nell'interpretare il nuovo fondo. La SF-23 non ha impressionato nel giro secco, mentre sembra aver tratto buone informazioni dal mini long run con le gomme soft.

Considerando che la Ferrari è stata avvicinata anche dalla Mercedes in difficoltà ieri, c'è da pensare che la squadra di Maranello si potrebbe essere un po' nascosta con il quantitativo di benzina e, soprattutto, una mappa di motore prudente. Lewis Hamilton, infatti, è arrivato a 22 millesimi dalla rossa ed è settimo, mentre George Russell che segue, ottavo, a un secondo ha dovuto interrompere il turno in anticipo a causa di un problema alla ruota posteriore destra che ha richiesto lo smontaggio dell'intero corner.

Non brilla l'Aston Martin con Fernando Alonso nono davanti alle due Alfa Romeo di Guanyu Zhou e Valtteri Bottas che sembrano beneficiare delle modifiche che il team di Hinwil aveva portato a Singapore.

Non male Kevin Magnussen 12esimo con la Haas, mentre Nico Hulkenberg è 15esimo. Fra le due VF-23 si sono infilati Esteban Ocon con l'Alpine e Yuki Tsunoda con l'AlphaTauri. Il giapponese sente l'aria di casa ed è euforico per il rinnovo del contratto che è stato ufficializzato proprio oggi.

Logan Sargeant si è tolto il gusto di stare davanti ad Alex Albon con la Williams: l'americano è 16esimo, mentre l'anglo-thailandese non è andato oltre la 18esima piazza, preceduto da Liam Lawson con la seconda AT04: il neozelandese, che corre in SuperFormula nipponica contava di fare meglio su un tracciato che conosce bene.

Male Lance Stroll 19esimo con l'Aston Martin: la botta di Marina Bay non è stata ancora riassorbita, così è parso in difficoltà Pierre Gasly con l'Alpine riparata dopo il botto di ieri in FP2.