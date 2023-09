F1 | Suzuka, Libere 1: Verstappen zittisce tutti con la Red Bull

Max Verstappen vuole cancellare le voci di Singapore e con la Red Bull prende tutti a schiaffoni nella prima sessione di prove libere del GP del Giappone a Suzuka. L'olandese con 1'31"647 ottenuto con gomme soft ha rifilato oltre sei decimi alla Ferrari di Carlos Sainz e nove decimi a quella di Charles Leclerc dotata del nuovo fondo.

Il campione del mondo aveva impressionato anche con la mescola Test (la C2 più morbida sperimentata dalla Pirelli in vista del 2024) visto che aveva rifilato quasi un secondo e mezzo al compagno di squadra, Sergio Perez. La Red Bull ha montato una power unit nuova su entrambe le RB19 e la sensazione è che i giapponesi della Honda abbiano usato mappature un po' più spinte rispetto a quelle solite in FP1 per spegnere le maldicenze dopo il flop dello scorso weekend quando c'era il dubbio che il combinato disposto dei provvedimenti FIA con la revisione della TD39 e l'introduzione della TD018 avesse tarpato le ali alla macchina che sta dominando la stagione 2023.

Se Verstappen ha stupito sui curvoni veloci giapponesi, non si può dire altrettanto di Sergio Perez che non è entrato nella top 10 con un distacco di 1"3 dal leader del mondiale: il messicano si è dedicato ad altro e disponeva di un fondo diverso da Max.

Dietro a Verstappen c'è la Ferrari con Carlos Sainz che si conferma davanti a Charles Leclerc, quarto, autore di un lungo nella sabbia del tornante a sessione finita. Il monegasco con la SF-23 dotata del nuovo fondo (modificati i canali Venturi e il marciapiede davanti alla tuota posteriore) è parsa più nervosa di quella standard dello spagnolo. La nuova soluzione (disponibile in due esemplari) verrà affidata in FP2 a Sainz e solo dopo verrà deciso se utilizzarlo oppure no. Il distacco delle rosse dalla Red Bull non allarma la squadra di Maranello: la RB19 oltre a un motore più aperto, probabilmente aveva anche un carico di carburante minore. La Scuderia ha registrato un buon long run (migliore di quello di Verstappen) e in mattinata si è avuta la sensazione che fosse in corso una partita tattica e ci si chiarirà le idee nel secondo turno.

Fra le due rosse si è infilato Lando Norris con la McLaren: l'inglese ha lasciato un decimo a Sainz, mentre Oscar Piastri, al debutto con la MCL60, si è inserito in settima posizione, lasciando tre decimi al compagno di squadra.

Stupisce Yuki Tsunoda quinto con l'AlphaTauri: il giapponese aspetta l'ufficializzazione del rinnovo per il 2024 e sulla pista della Honda, come Verstappen, ha voluto dare una zampata che, in qualche modo, ridimensiona lo show della Red Bull.

Fernando Alonso è sesto con l'Aston Martin dotata di sensori per misurare la flessione dell'ala posteriore: lo spagnolo ha preso un secondo con la "verdona", lasciando il rientrante Lance Stroll al decimo posto a quasi quattro decimi. Il canadese ha potuto valutare la AMR21 completamente ricostruita dopo il terribile botto di Singapore e non ha accusato nemmeno i dolori muscolari che lo avevano coonsigliato a saltare il GP di Marina Bay.

La F1 torna su una pista veloce e riappare Alexander Albon nella Top 10 con la Williams: l'anglo-thailandese è ottavo con la FW45 dotata di un fondo evoluto. Non ha impressionato Logan Sargeant solo 19esimo e alle prese con diverse imprecisioni di guida su una pista particolarmente selettiva.

In evidenza anche Liam Lawson nono con la seconda AlphaTauri, mentre soffre l'Alpine solo 12esima con Pierre Gasly e 15esima con Esteban Ocon. E la Mercedes? Le due W14 sono finite nella seconda parte del gruppo perché sono le uniche a non aver montato la mascola soft. George Russell è 13esimo, mentre Lewis Hamilton è 16esimo: il team di Brackley ha avuto un approccio a Suzuka decisamente diverso dagli altri.

Nico Hulkenbergè 14esimo con la Haas, quattro posizioni meglio di Kevin Magnussen. Non impressiona l'Alfa Romeo con Valtteri Bottas 17esimo e Guanyu Zhou ultimo.