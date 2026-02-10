F1 | Stroll sul vantaggio di Mercedes: “Forse quando Russell vincerà di 30" cambierà idea"

In vista dell'inizio della stagione a Melbourne, le nuove regole della Formula 1 stanno già scatenando un sacco di discussioni nel paddock. L'argomento energia è spesso chiave, coi piloti che devono gestire i 350 kW di potenza elettrica provenienti dall'MGU-K nel modo più efficace possibile, il che può portare ad alcuni elementi innaturali al volante.

George Russell ha confermato che la scalata di marcia sui rettilinei - uno scenario di cui Max Verstappen aveva avvertito diversi anni fa - può ancora verificarsi. Tuttavia, il pilota della Mercedes non lo ha ritenuto innaturale e lo ha paragonato a quella di un'auto stradale in salita. Inoltre, diversi piloti, tra cui Esteban Ocon, si aspettano che qualcuno vada al risparmio durante le qualifiche.

Lance Stroll ha completato solo due giri di installazione durante lo shakedown di Barcellona, il che significa che non ha ancora un quadro chiaro delle nuove regole. Ma le osservazioni di Russell sono state oggetto di discussione durante il lancio dell'Aston Martin in Arabia Saudita e il canadese ha riso.

"Sono sicuro che George, quando forse vincerà la gara in Australia con 30" di vantaggio sulla sua Mercedes, non si preoccuperà troppo di scalare le marce sui rettilinei e di sollevare il piede dall'acceleratore. Forse a quel punto cambierà idea", ha detto, parlando poi del possibile margine della Stella.

"Normalmente, con le nuove regole, c'è sempre un grande divario tra i piloti. Non ho una sfera di cristallo, ma penso che sarà così".

George Russell è il favorito per il 2026 Foto di: Mercedes AMG

In generale, Stroll non è un grande fan della direzione che sta prendendo la Formula 1.

"Per quanto mi riguarda, lo dico da molto tempo, penso che sarebbe bello avere motori aspirati con carburanti sintetici, ma non sono io a stabilire le regole, io guido solo le auto. Purtroppo, penso che gli sport motoristici abbiano preso più quella direzione, con l'alimentazione a batteria".

"Da quando sono entrato in questo mondo, negli ultimi dieci anni, anche in gara, tutto ruota intorno alla gestione del carburante e degli pneumatici, senza spingere al massimo. Con le gomme che abbiamo ora, anche durante molti giri di qualifica in determinate condizioni, non si spinge al massimo".

"Mi piacerebbe vivere in un'era della F1 in cui si vedevano gare con rifornimenti, auto leggere, buoni pneumatici, dove si spingeva sempre al massimo. Ma, purtroppo, oggi non è così. Ma chiunque sarà in pole in Australia, sono sicuro che non se ne preoccuperà".

Aston Martin AMR26 Foto di: Aston Martin

McLaren ha probabilmente perso 100-120 punti di carico

Oltre alla gestione dell'energia, i piloti hanno sottolineato un altro aspetto basato sulle loro prime impressioni sui nuovi mezzi di F1 del 2026, che hanno una deportanza notevolmente inferiore. Ciò è in parte dovuto al minore ricorso all'effetto suolo e anche al fatto che la FIA si è concentrata ancora una volta su auto che dovrebbero essere in grado di seguirsi da vicino.

Lando Norris ha persino affermato che, sotto alcuni aspetti, ad esempio nello stile di guida richiesto, sembra più una vettura di F2. Quando Fernando Alonso ha sentito quelle parole in Arabia Saudita, sul volto dello spagnolo è apparso un sorriso.

"Ha fatto un passo più grande del nostro! Diciamo che ha perso 100, 120 punti di carico aerodinamico; noi ne abbiamo persi molti meno. Quindi, penso che il nostro adattamento sia stato molto più facile".

Con questo, Alonso si riferisce alla difficile stagione 2025 che ha avuto l'Aston Martin, il che significa che la perdita di carico aerodinamico per il team con sede a Silverstone è stata meno significativa rispetto a quella di team di punta come la McLaren.

Sebbene la sensazione nell'abitacolo abbia fatto pensare a Norris ai suoi giorni in F2, va detto che il quadro in termini di tempi sul giro è meno drammatico. Mentre alcuni scenari catastrofici pre-stagionali parlavano di tempi sul giro da F2, durante lo shakedown di Barcellona si è dimostrato che non era affatto così.

Lewis Hamilton ha dominato la classifica dei tempi con 1'16"348, poco meno di cinque secondi più lento del giro in pole position di Oscar Piastrinel 2025. Va notato che le condizioni a Barcellona non erano rappresentative durante lo shakedown di gennaio e che questo è solo l'inizio di un periodo di sviluppo ampio. La pole position della F2 dello scorso anno in Spagna è stata di 1'25"180, stabilita da Arvid Lindblad.

Sebbene ci siano ancora preoccupazioni riguardo alle nuove regole, Stroll ha aggiunto che nemmeno il precedente ciclo era particolarmente piacevole e non dovrebbe essere eccessivamente magnificato.

"Non credo che l'ultima generazione di auto fosse particolarmente piacevole da guidare. Erano molto rigide e pesanti; non so, forse troveremo più gioia in queste auto più piccole, ma solo il tempo lo dirà".