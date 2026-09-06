F1 | Stroll quota 100: a Monza le sue eliminazioni in Q1 hanno toccato la tripla cifra
Il canadese firma un nuovo e poco edificante record della F1: è il primo pilota a toccare le 100 eliminazioni in Q1 da quando le qualifiche sono divise in tre parti, ossia dal 2006.
Lance Stroll, Aston Martin Racing
Foto di: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images
Un record è pur sempre un record. Ma se lo si fa dalla parte sbagliata della storia sportiva, allora c'è davvero poco da festeggiare e altrettanto poco di cui andare fieri.
Al Gran Premio d'Italia di Formula 1, che è in pieno svolgimento all'Autodromo di Monza, Lance Stroll è diventato il primo pilota della storia a firmare 100 eliminazioni in Q1 da quando è stato introdotto l'attuale sistema di qualifiche, ovvero dalla stagione 2006.
Stroll non è andato oltre l'ultimo posto in qualifica, anche se avanzerà di un paio di posizioni sfruttando le penalità che sono state comminate ad Andrea Kimi Antonelli e Liam Lawson per avere sostituito più componenti delle rispettive power unit.
|Anno
|Eliminazioni in Q1
|2017
|12
|2018
|15
|2019
|14
|2020
|0
|2021
|7
|2022
|12
|2023
|7
|2024
|5
|2025
|15
|2026
|13
Questo record, di fatto, è tutt'altro che edificante. Lance sta faticando a estrarre il massimo dalle monoposto che guida ormai da qualche anno. A sua discolpa, però, va detto che recentemente ha avuto a che fare con monoposto complesse e tutt'altro che competitive.
Basti solo pensare a quanto ha dovuto vivere quest'anno. La AMR26 è stata di gran lunga la peggiore macchina della prima metà della stagione. Con le novità arrivate tra Budapest e Zandvoort i miglioramenti sono stati evidenti. E' altresì vero che la potenza continua a essere un problema e una pista come Monza mette a nudo tutti i guai della monoposto. Lo stesso Alonso ha portato la verdona in Q2 solo una volta, sintomo di quanta fatica abbia fatto Aston Martin.
"L'eliminazione in Q1 era ciò che ci aspettavamo. Siamo a 3 secondi di distanza dagli altri e non riusciremo a rimanere in gruppo durante la gara", ha detto Stroll, che continua a mancare la qualificazione in Q2 ormai dall'anno scorso.
Il percorso che ha portato Lance a firmare 100 eliminazioni in Q1 partì nel 2017, nel suo primo gran premio di Formula 1 della carriera, il Gran Premio d'Australia. Da allora è arrivato a quota 100. Solo in una stagione è riuscito a evitare eliminazioni, quella 2020, ma si tratta di quella decurtata a causa del COVID-19. E dato l'attuale potenziale della AMR26, il conto potrebbe essere rimpolpato, a sue spese, di settimana in settimana, arrivando così a superare le due stagioni in cui ha chiuso a 15. Ossia le peggiori.
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