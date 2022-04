F1 | Stroll penalizzato di 3 posizioni per il crash con Latifi

Carica lettore audio

Nel corso delle qualifiche di Melbourne si è assistito ad un incredibile incidente che ha visto protagonisti Lance Stroll e Nicholas Latifi. I due canadesi sono entrati in contatto per una manovra errata del portacolori della Aston Martin ed avere la peggio è stato il pilota della Williams finito violentemente a muro in curva 6, mentre il suo connazionale è stato costretto ad accostare poco con la sospensione anteriore destra danneggiata.

Rivedendo le immagini si è notato come Nicholas Latifi, nei minuti conclusivi della Q1, si sia portato all’esterno di curva 4 per poi rallentare e farsi superare da un gruppo di vetture. L’ultima di questa era la Aston Martin di Lance Stroll.

All’uscita di curva 5 Stroll non ha accelerato e Latifi ha così deciso di prendere la posizione provando a sopravanzare il connazionale alla sua destra.

Lance Stroll, Aston Martin AMR22 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Stroll, inspiegabilmente, ha però svoltato proprio verso la Williams numero 6 colpendo con l’anteriore sinistra la posteriore destra della monoposto di Latifi che è poi finita contro le barriere di protezione.

Nei team radio mandati in onda dalla regia internazionale si è potuto ascoltare come Stroll fosse furioso con Latifi per l’accaduto, ma i commissari hanno adottato una linea di pensiero totalmente opposta ed hanno ritentuo come unico responsabile dell’incidente il canadese della Aston Martin.

Stroll è stato così punito con l’arretramento in griglia di tre posizioni – che non influisce assolutamente sul risultato finale - e due punti di penalità.

Per la Aston Martin prosegue così un weekend decisamente negativo iniziato malissimo già al venerdì con la rottura della power unit sulla vettura di Sebastian Vettel e proseguito altrettanto male questa mattina quando sia il tedesco che lo stesso Stroll sono andati a muro danneggiando pesantemente le rispettive vetture.