F1 | Strepitosa doppietta Ferrari ad Austin: Leclerc vince davanti a Sainz

La Ferrari stupisce ad Austin: Charles Leclerc con una partenza perfetta costruisce uno storico successo nel GP degli Stati Uniti. Il monegasco, quarto al via, ha portato un attacco chirurgico alla prima curva, consapevole che i due piloti della prima fila, Lando Norris e Max Verstappen si sarebbero ostacolati. La rossa è andata al comando e Leclerc ha eseguito il suo compito in maniera magistrale, conducendo il gioco con una Ferrari che in Texas si è rivelata la monoposto più veloce. La conferma della superiorità della SF-24 è arrivata dal posto d'onore di Carlos Sainz con una gara più tattica, ma non meno incisiva, visto che lo spagnolo si è arrampicato subito al terzo posto, prima di infiocinare il campione del mondo all'unico pit stop. Leclerc festeggia l'ottava affermazione in carriera che è la terza stagionale, dopo Monaco e Monza.

La Scuderia soffre ancora nel giro da qualifica, ma con gli aggiornamenti introdotti a Monza è diventata la monoposto che meglio sa gestire le gomme. La gara americana, quarto successo stagionale, è stata condotta tutta all'attacco e tanto Leclerc quanti Sainz non hanno mai dovuto ricorrere al tyre management, rivelando una consistenza che a questo punto potrebbe aprire anche scenari inaspettati.

La squadra di Maranello fra i top team è stato l'unico a non dichiarare delle modifiche, ma è quella che ha saputo capitalizzare meglio il suo potenziale. Ad Austin si è vista l'ala anteriore di Singapore, ma l'ultimo flap, per quanto di disegno identico era di costruzione e materiali diversi, tali da favorire maggiori deformazioni programmate. Alla Gestione Sportiva hanno imparato la lezione di McLaren e Mercedes e ora possono gioire per una doppietta che arriva negli Usa dopo 18 anni, rompendo un'attesa lunghissima.

La Ferrari con lo strepitoso uno-due riduce a 8 punti il distacco dalla Red Bull nel mondiale Costruttori (43 punti siglati da Leclerc e Sainz, contro i 22 di McLaren e i 21 di Red Bull), ma il divario dalla McLaren che sembrava in fuga solitaria si riduce a 44 lunghezze, alimentando speranze che fino a ieri non si potevano nemmeno immaginare.

Austin è un appuntamento che potrebbe definire anche le gerarchie del mondiale piloti: Max Verstappen agguanta il podio con una Red Bull meno sofferente che nel recente passato. L'olandese porta a 57 punti il vantaggio su Lando Norris. Il tre volte campione del mondo ha dato un saggio delle sue enormi capacità, tenendo dietro l'inglese con la McLaren più veloce con gomme più fresche di sei giri. Dopo una strenua difesa durata alcuni giri, ha ceduto al giro 52 all'attacco di Lando che, però, ha usato l'esterno della pista per trarre un vantaggio. Inevitabile la penalizzazione di 5 secondi che lo ha retrocesso dal terzo al quarto posto.

La McLaren è stata costretta anche a rallentare Oscar Piastri, altrimenti l'australiano rischiava di "rubare" posizione e punti iridati al compagno di squadra. Il team di Woking è il grande sconfitto alla ripresa del mondiale dopo un mese di sosta: Norris doveva erodere punti alla leadership di Verstappen, ma l'olandese va in Messico consapevole di aver allungato sull'avversario, veloce velocissimo, ma poco consistente per puntare a un titolo iridato.

Dietro alla lotta dei titani spunta George Russell con la Mercedes: l'inglese è sesto dopo essere scattato dalla pitlane. E' riuscito a stare davanati a Sergio Perez con una macchina ricostruita dopo il botto in qualifica. La freccia nero argento lascia perplessi alternando momenti di competitività a inspiegabili cali di ptrestazioni. Russell si è visto appioppare anche 5 secondi di penalità per aver costretto Bottas fuori pista: il provvedimento è parso fin troppo duro visto azioni simili non sono state sanzionate. Lewis Hamilton è stato l'unico ritirato dopo un solo giro: è finito in sabbia e probabilmente sta pensando già al futuro in Ferrari.

Perez è settimo con la seconda Red Bull: ha fatto una corsa senza infamia e senza lode essendo scattato fuori dalla top 10. La Haas festeggia il GP di casa con Nico Hulkenberg ottavo, proseguendo la striscia in zona punti. La Racing Bulls da troppe gare a bocca asciuta è tornata a muovere la classifica grazie a Liam Lawson, chiamato alla sostituzione di Daniel Ricciardo. Il neozelandese coglie due punti preziosissimi che motivano positivamente la scelta della squadra di Faenza. La nouvelle vague della F1 trova un altro attore positivo in Franco Colapinto decimo con la Williams. L'argentino si è visto soffiare nel finale il giro veloce per l'exploit di Esteban Ocon, 18esimo con l'Alpine e, quindi, il punto non è stato assegnato.

La Ferrari non fa in tempo a godersi la doppietta di Austin, perché il Circus si trasferisce subito in Messico, ma non è detto che in altura la rossa non possa tornare a sognare in grande...