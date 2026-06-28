F1 | Strategie: gara a due soste, ma ci sono tanti fattori che possono influenzare il GP d'Austria

Gli ultimi secondi della qualifica di ieri avrebbero potuto dare un volto completamente diverso alla gara di oggi, ridisegnando la griglia in modo inatteso. L’incidente di Max Verstappen ha infatti cambiato lo scenario: da quella che poteva essere una prima fila tutta Mercedes si è passati a una sola W17 in pole, non senza qualche polemica, e a una Ferrari in seconda posizione.

Ciò ha cambiato radicalmente la situazione soprattutto per la Rossa, perché la bandiera gialla finale le ha permesso di guadagnare più di una posizione in griglia, considerando che senza l’errore anche Max Verstappen avrebbe probabilmente avuto una buona chance di lottare per la terza piazza. La scelta di anticipare gli altri, alla fine, ha pagato, e così Ferrari si è costruita la possibilità di... giocare le proprie carte.

Dopo le qualifiche, Lewis Hamilton aveva subito chiarito che battere la Mercedes sul passo sarebbe stata una vera impresa, perché già al venerdì si era notata una certa carenza di ritmo da parte della SF‑26. Un limite legato all’eccessivo scivolamento degli pneumatici, che a sua volta generava una mancanza di bilanciamento e portava la vettura a faticare sulla costanza del passo.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Non era tanto una questione di degrado, quanto una vera mancanza di ritmo. Per questo in casa Ferrari il lavoro notturno tra venerdì e sabato è stato così importante, pur senza riuscire a colmare del tutto il margine dalla vetta. Lo si è visto anche in qualifica, dove il gap avrebbe probabilmente superato i tre decimi. Ed è proprio per questo che, partendo secondo e terzo, Hamilton spera che la strategia possa diventare l’elemento decisivo per provare a fermare la Mercedes.

Due soste e i top team hanno tenuto due set di hard

Ma quali sono le opzioni tattiche per questo Gran Premio? Con le temperature elevate attese, che dovrebbero avvicinarsi ai 50°C d’asfalto, e con la selezione di mescole scelta da Pirelli, le squadre tenderanno a orientarsi verso le due soste. Non a caso tutti i team di vertice hanno deciso di conservare due set di gomme hard in vista della gara.

Secondo Pirelli, sulla carta la strategia più veloce sarebbe quella media-hard-hard, seguita dall’opzione che prevede un set di hard e due di medie. La stessa Casa italiana, in realtà, si attendeva che i team si indirizzassero più sul mantenere due set di medie che due di hard, come fatto proprio da molte squadre di centro classifica, ma è chiaro che le scuderie di vertice hanno voluto giocare più sul sicuro, anche in caso di Safety Car e Virtual Safety Car, per rispondere magari a un undercut o in caso di neutralizzazione.

“È interessante notare che solo i top team, i quattro team di vertice, hanno conservato i due set di hard. Non me lo aspettavo, perché la C3 e la C4 sono sostanzialmente simili: il livello di grip è leggermente più alto sulla C4, ma il degrado è sostanzialmente allineato. Probabilmente i top team vogliono coprire più scenari con il degrado che abbiamo”, ha spiegato Simone Berra di Pirelli.

Strategie Pirelli per il GP d'Austria Foto di: Pirelli

Sulla carta le squadre potrebbero anche orientarsi verso le tre soste, ma il problema resta quello che i team temevano già a Barcellona: il traffico. Uno dei motivi per cui la strategia a tre pit stop di Hamilton in Spagna ha funzionato così bene è proprio che l’inglese non ha mai incontrato traffico, sfruttando invece i momenti in cui le Mercedes, restando su due soste, finivano per incrociare i doppiati. Qui la situazione è leggermente diversa, anche perché il giro è decisamente più corto rispetto ad altri circuiti.

E qui emerge un altro elemento molto interessante. Secondo quanto appreso da Pirelli, ascoltando anche i feedback dei piloti, seguire una vettura qui in Austria sembra più complesso che in Spagna per una mera questione di caratteristiche del tracciato, senza contare che anche qui il calore in altura, così come la carenza di ossigeno, si fa sentire sul fronte delle temperature di esercizio della vettura. È vero che il giro è corto, per cui ci si torna presto nei punti di sorpasso, ma questo vale se riesce a passare rapidamente.

Perché l'Austria ha un degrado diverso dalla Spagna

Questo elemento di differenziazione del layout può avere anche un impatto molto importante sul fronte del degrado puro. A Barcellona, date le tante curve a media e alta velocità, era importante non solo proteggere il posteriore, ma anche l’anteriore, e non è un caso che Russell, nel secondo stint, quello in cui ha mostrato i primi segnali di difficoltà, si fosse lamentato proprio del sottosterzo.

In Spagna si tende sempre a gestire il passo nelle curve veloci soprattutto per controllare l’asse anteriore e non stressare troppo le gomme, cercando comunque di mantenere vivo il posteriore per evitare quello che potrebbe essere uno scivolamento eccessivo. Avere tanto carico, su una pista con poco grip e un asfalto piuttosto aggressivo, aiutava molto a ridurre lo scivolamento nei curvoni.

Valtteri Bottas, Cadillac Foto di: Eric Le Galliot

In Austria, al contrario, la situazione è differente. Al di là del fatto che vi siano meno curvoni veloci e che siano anche decisamente più corti rispetto, ad esempio, a curva 3 e 9 di Barcellona, le caratteristiche delle vetture di quest’anno hanno reso nuovamente il posteriore l’asse limitante, dopo che negli scorsi anni, date le velocità di percorrenza raggiunte con le vetture a effetto suolo, anche all’anteriore i team avevano iniziato a riscontrare qualche criticità importante.

In realtà, al venerdì le squadre hanno riscontrato che saturare troppo l’asse anteriore nelle curve veloci è controproducente per le prestazioni dell’anteriore, ma in generale è comunque l’asse posteriore a determinare il livello di degrado con queste macchine che, soprattutto nelle zone lente, esprimono tanta potenza con il motore elettrico subito attivo. Inoltre, qui il giro è molto corto, quindi si passa tante volte negli stessi punti.

“È semplicemente una questione di trovare un equilibrio per non saturare troppo l’asse anteriore. Se vuoi andare nella direzione di proteggere l’asse posteriore, non devi comunque superare il limite dell’anteriore. A mio avviso, questo weekend il bilanciamento è davvero complicato, perché come dicevo ci sono alcune curve ad alta velocità in cui l’anteriore tende a saturarsi”, ha aggiunto Berra.

Per Pirelli, anche l’utilizzo della soft non è totalmente da escludere, anche perché durante le libere si è visto come, dando il tempo di rifiatare, la mescola più tenera fosse in grado di migliorare il tempo, per cui, se gestita, può tornare in gioco. Ma è una scelta più adatta a stint molto brevi, come in caso di Safety Car, o in partenza, per trovare subito più grip e provare a recuperare qualche posizione.