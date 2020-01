Strategia Ferrari: due Rosse diverse nei test invernali

L’esperienza insegna. La Ferrari eseguirà la stessa strategia che la Mercedes ha adottato con la W10 l’anno scorso.

La Rossa che verrà mostrata l’11 febbraio sarà la macchina che effettuerà la prima sessione di test invernali a Barcellona dal 19 al 21 febbraio, mentre la monoposto che scenderà in pista in Catalunya dal 27 a 29 febbraio sarà quella che la Scuderia farà debuttare nel GP di Australia, prima gara del mondiale 2020.

Come aveva fatto il team campione del mondo nel 2019, la squadra del Cavallino ha pensato bene di fermare lo sviluppo aerodinamico ad un certo punto per essere pronta per il vernissage della presentazione.

Sarà una versione che potremmo definire standard, utile a valutarne la consistenza e l’affidabilità più che le prestazioni, mentre la SF90 aveva fatto il suo debutto in Spagna in una configurazione che era già dotata del pacchetto che poi aveva corso (deludendo) a Melbourne.

I tecnici di Maranello avranno modo di valutare se le parti meccaniche risponderanno alle aspettative del progetto siglato 671 e se le gomme si adatteranno a questa Ferrari rivista e corretta dopo i problemi emersi nel 2019.

La vera Rossa, dunque, si potrà valutare solo nella seconda sessione di collaudi invernali, quando farà il suo debutto il pacchetto aerodinamico più evoluto e solo allora si potrà capire nel confronto con Mercedes e Red Bull se la monoposto avrà la downforce necessaria per essere protagonista su tutte le piste del mondiale.

Come era successo per la freccia d’argento l’anno scorso, le modifiche che si vedranno non saranno il frutto della raccolta dati nella prima settimana di test, ma l’introduzione di quella che dovrebbe essere la veste aerodinamica definitiva per la gara di apertura.

In questo modo si sarebbe lasciato più tempo in galleria del vento allo staff diretto da David Sanchez per sviluppare dei concetti per incrementare la spinta verticale senza penalizzare l’efficienza aerodinamica.