Strategia a una sosta, ma la variabile pazza sarà Albon

Nelle previsioni della vigilia non ci dovrebbe essere un grande lavoro per gli strateghi dei top-team durante i 56 giri del Gran Premio degli Stati Uniti.

La scelta di Ferrari, Mercedes e Red Bull (solo con Verstappen) di passare il taglio della Q2 con gomme medie, ha chiarito quale sarà la strategia di gara dei piloti di vertice.

La mescola ‘gialla’ offre molte più garanzie rispetto alle soft (che nelle simulazioni di gara di venerdì avevano confermato un rapido degrado) e le squadre hanno previsto di non correre rischi.

Il primo stint di gara, se la corsa si confermerà regolare, è previsto di 25-28 giri, poi arriverà il pit-stop per montare il set di hard che dovrebbe permettere di completare le 56 tornate in programma.

Il giro in cui si effettueranno i pit-stop potrebbe variare sulla base dell’andamento della corsa, ma non sono previsti potenziali problemi di traffico, considerando che dalla sesta alla decima posizione scatteranno tutti con gomme soft, e dovranno effettuare in anticipo la loro sosta.

Sarà interessante seguire la gara di Alexander Albon, che a differenza del suo compagno di squadra, scatterà con le soft.

La scelta Red Bull di differenziare le strategie è stata dovuta molto probabilmente al gap di performance confermato da Albon nei confronti di Verstappen, quindi si è scelto di non correre quei rischi che avrebbe comportato scendere in pista in Q2 con gomme medie.

Ma alla luce di un’importante evoluzione della pista confermata nella giornata di ieri, potrebbe riservare delle sorprese. Chi scatterà con gomme ‘rosse’ dovrebbe riuscire (come indicato dalla Pirelli) a coprire tra i 20 ed i 25 giri, poi diventerà molto interessante capire se il secondo stint sarà coperto con gomma media o hard, scelta che i top-driver non potranno effettuare.

Secondo la Pirelli esiste la possibilità che venga montata la ‘gialla’, e questo (al netto di problemi di tenuta) potrebbe assicurare un vantaggio sul fronte della performance rispetto ai top che monteranno la hard.