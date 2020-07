Sticchi Damiani: "GP al Mugello grande opportunità"

Il GP della Toscana intitolato al 1000esimo Gran Premio della Ferrari è una grande occasione per promuove l'Italia nel mondo.

Il Presidente dell’Automobile Club d’Italia, Angelo Sticchi Damiani, non nasconde la grande soddisfazione per l’ufficialità di un Gran Premio di Formula1 al Mugello.

“La soddisfazione è doppia – spiega Sticchi Damiani – come rappresentante della Federazione italiana per gli Sport automobilistici, che aggiunge al GP di Monza per quest’anno un secondo prestigiosissimo appuntamento, e come italiano per l’ulteriore visibilità mondiale e per la dimostrazione di capacità organizzativa del Paese, fattori ancor più rilevanti in questo difficile momento. ACI è da sempre al servizio degli italiani e questo risultato ripaga del grande lavoro quotidiano”.