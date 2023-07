F1 | Stella: "Le novità funzionano, saranno la base per il futuro"

McLaren si è presentata ai nastri di partenza del Gran Premio d'Austria con un sostanzioso pacchetto di novità tecniche, tra cui un nuovo fondo e delle fiancate completamente riviste che si ispirano alle soluzioni già viste su Aston Martin e Alpine.

Il team ha scelto di affidare la prima fase del nuovo pacchetto, che sarà suddiviso su tre gare, solo a Lando Norris, consentendogli di effettuare un back-to-back diretto con la vettura standard di Oscar Piastri durante l'intero weekend del Red Bull Ring anche a causa della mancanza di pezzi, dato che i tecnici dietro le quinte hanno lavorato giorno e notte per anticipare gli aggiornamenti.

Su un tracciato dove ha sempre ben figurato, raccogliendo alcune delle sue migliori performance in Formula 1, Norris si è dimostrato subito veloce, chiudendo al sesto posto la Q1 e al terzo la Q2. Nella terza manche è poi arrivato un ottimo quarto posto alle spalle di Max Verstappen e le due Ferrari.

Lando Norris, McLaren MCL60 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Norris è stato il sesto più veloce nella Q1, dopo aver perso un tempo sul giro a causa dei limiti della pista che lo avrebbe portato al terzo posto. Successivamente è stato terzo in Q2 e quarto in Q3, dietro solo a Max Verstappen e ai due piloti Ferrari. La buona prestazione in qualifica ha messo in risalto le qualità del pacchetto, ma Andrea Stella ha subito voluto smorzare l'entusiasmo, sottolineando alcuni aspetti che caratterizzano il tracciato austriaco. L'elemento positivo, tuttavia, è l'aver avuto la conferma che gli aggiornamenti hanno funzionato esattamente come si aspettavano e questo potrà garantire una base su cui continuare lo sviluppo.

"È l'Austria e i tempi sul giro sono abbastanza compatti", ha detto Stella a Motorsport.com quando gli è stato chiesto della prestazione di Norris.

"Se vediamo il tempo sul giro che è stato cancellato da Oscar nella Q2, in realtà non è troppo lontano da Lando, solo pochi decimi. È praticamente in linea con quello che ci aspettavamo dal pacchetto", ha aggiunto l'italiano, sottolineando quel tempo cancellato in Q2 che lo avrebbe lasciato in ottava posizione a meno di due decimi da Norris.

McLaren MCL60 Photo by: Giorgio Piola

"Per me la cosa più importante è che abbiamo trovato ciò che ci aspettavamo, il che significa che lo sviluppo funziona e che questa è una buona piattaforma per i prossimi aggiornamenti che arriveranno. Indipendentemente dal risultato, che oggi è ovviamente un po' agrodolce, perché Oscar avrebbe dovuto essere in Q3, la cosa più importante è la base, che sembra essere buona per il futuro".

Stella ha anche messo in guardia sul fatto che Norris si era qualificato bene in Spagna e ha suggerito che la squadra deve attendere come di capire come si comporterà la vettura aggiornata sui prossimi circuiti prima di tirare un bilancio completo. "Sono un po' prudente perché l'Austria è una pista un po' simile a Barcellona. A Barcellona eravamo in terza posizione. Ovviamente il distacco era maggiore, qui penso che siamo più competitivi, guardando i distacchi".

"In Austria, le indicazioni sono positive, ma devono essere confermate in altre piste. L'Austria, con le grandi frenate e l'alta velocità, è un'altra pista che ci si addice, e non c'era di nuovo il sole", ha rimarcato il Team Principal, sottolineando come le temperature fossero relativamente basse, sotto i 40°C, condizione che la MCL60 apprezza potendo esprimere maggior potenziale sul giro secco.