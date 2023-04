F1 | Stella: "Da Baku inizia un nuovo campionato per McLaren"

Carica lettore audio

Dopo due Gran Premi fuori dalla top ten, incluso il difficile avvio in Bahrain con diversi problemi di affidabilità, in Australia la McLaren è finalmente riuscita a conquistare i suoi primi punti stagioni, per altro con entrambi i piloti.

Un risultato significativo che dà morale, anche se il team non si lascia trasportare dall’entusiasmo, conscio che la tappa australiana è stata ricca di ritiri ed eventi inaspettati che hanno alterato l’ordine della griglia. Il doppio ko delle Alpine, così come il ritiro di Charles Leclerc a inizio gara ha permesso di risalire l’ordine, anche se ci sono comunque degli aspetti incoraggianti, come l’essere riusciti a duellare con la Haas mantenendo un ritmo nel complesso positivo.

Per quanto ciò sia dipeso anche dalle particolari circostanze, con molti team che non hanno mai mostrato il proprio vero passo, l’obiettivo era precedere quelle squadre che, al momento, si trovano nella medesima fascia della scuderia di Woking.

“Non ci lasciamo trasportare dall’entusiasmo, sappiamo che è stata una gara ricca di eventi, ma è positivo essere riusciti a conquistare punti dopo alcuni appuntamenti complicati a inizio stagione dove saremmo stati in grado di raccogliere punti ma, per varie ragioni, non ci siamo riusciti. È positivo tornare a casa con qualche punto”, ha raccontato il Team Principal della McLaren dopo il GP d’Australia, sottolineando i due ritiri in Bahrain e lo sfortunato GP dell’Arabia Saudita, dove un contatto a inizio gara aveva fatto scivolare i due portacolori in fondo alla classifica.

Come già anticipato al lancio della MCL60, la squadra inglese porterà nel prossimo appuntamento di Baku il primo importante pacchetto di aggiornamenti, novità con cui si spera di dare una scossa alla stagione. Con questi upgrade l’idea è quella di raggiungere e superare gli obiettivi che il team aveva originariamente pianificato per la sosta invernale: da una parte c’è ottimismo, dall’altra cautela, perché per risalire la china ci vorrà un po’ di tempo.

“Sappiamo che a Baku inizieremo un’altra fase della stagione con i primi aggiornamenti. Non sarà un game changer, ma è il primo passo del nostro piano che prevede più pacchetti, speriamo di poter lottare per i punti con merito in futuro e non solo grazie a gare ricche di eventi”.

Lando Norris, McLaren MCL60 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Portare il pacchetto di aggiornamenti in Azerbaijan potrebbe sembrare una scelta atipica data la presenza del format della sprint race, il quale tra l’altro dovrebbe essere ulteriormente modificato rimuovendo una sessione di prove libere al sabato. Ci sarà quindi meno tempo per calibrare gli aggiornamenti e mettere a punto la vettura, ma Stella non sembra troppo preoccupato.

“Se non ci saranno comportamenti anomali, allora sarà relativamente facile perché nella Formula 1 moderna si hanno a disposizione i dati e si possono leggere le prestazioni aerodinamiche attraverso le forze che si misurano e la mappa della pressione intorno alla vettura attraverso i sensori di pressione”.

"Quindi non siamo troppo preoccupati alla valutazione se saranno positivi o meno, a meno che non ci siano delle anomalie. Ma finora, devo dire, la vettura ha dimostrato di essere ben correlata con lo sviluppo, quindi è per questo che abbiamo deciso di introdurlo, anche se si tratta di un weekend di gara sprint", ha spiegato l’ingegnere italiano.

In settimana McLaren ha girato a Imola per ottenere dati utili per mettere a punto la nuova galleria del vento e il nuovo simulatore. Photo by: Davide Cavazza

Il merito al cambio di programma per Baku, il quale prevede che la sessione di prove del sabato lasci spazio a un'ulteriore qualifica, Stella si è detto favorevole: “Siamo favorevoli a ciò che la F1 sta cercando di realizzare”.

"Siamo favorevoli a rendere il sabato ancora più emozionante e con più contenuti di gara, rispetto alla semplice sessione FP2 in cui le auto girano, ma in realtà non pensiamo che sia una sessione molto utile. Quindi siamo favorevoli".