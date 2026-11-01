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F1 | Stella conferma il limite della McLaren MCL40: "Se cerchiamo il 100%, perdiamo tutto"

Sesto Norris, tredicesimo Piastri: Stella riconosce che la McLaren è troppo difficile da guidare al limite. La scelta di privilegiare il carico aerodinamico ha garantito oltre un secondo di progresso, ma ora serve una monoposto più sfruttabile. In gara preoccupa anche la difficoltà di sorpassare, legata all'erogazione della potenza elettrica.

Roberto Chinchero

Pubblicato: 1 nov 2026, 14:34

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Lando Norris, McLaren

Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

La McLaren continua a fare i conti con un problema che sta condizionando pesantemente la seconda parte della stagione. La MCL40 è una monoposto competitiva, ma estremamente difficile da sfruttare quando i piloti cercano di avvicinarsi al limite assoluto. È questa la spiegazione fornita da Andrea Stella dopo le qualifiche del Gran Premio di Città del Messico, concluse con Lando Norris in sesta posizione e Oscar Piastri tredicesimo. Un risultato inferiore al potenziale della vettura, che il team principal non ha cercato di giustificare chiamando in causa esclusivamente le difficoltà incontrate dai piloti.

“Ci sono due aspetti da considerare - ha spiegato Stella - il primo è che la squadra deve assumersi la responsabilità di aver realizzato una macchina difficile da guidare al limite. Quando i nostri piloti cercano di sfruttare il 99% del potenziale, la vettura riesce a esprimere una buona prestazione. Lo abbiamo visto nelle FP3 e nelle prime fasi della qualifica. Ma quando cercano quell'ultimo 1%, improvvisamente il tempo sul giro svanisce, e lo fa in modo molto difficile da recuperare”.

Oscar Piastri, McLaren

Foto di: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Un comportamento che trova conferma in un dato significativo: negli ultimi quattro tentativi di Norris in Q3, considerando Austin e Messico, soltanto uno è stato portato a termine. Una situazione che si è ripresentata anche con Piastri, competitivo e fiducioso fino alla Q2, quando il comportamento della monoposto è improvvisamente cambiato.

Stella ha però sottolineato anche l'altra faccia del problema. “Questa è la macchina che abbiamo a disposizione, ed è più competitiva di quanto dicano il sesto e il tredicesimo posto. Anche se è difficile estrarre il 100%, squadra e piloti hanno la responsabilità di ottenere i risultati che il nostro potenziale consente”.

Dettaglio tecnico del raffreddamento della McLaren MCL40

Foto di: AG Photo

La scelta tecnica che ha condizionato la stagione

La parte più interessante dell'analisi di Stella riguarda le ragioni che hanno portato la McLaren a disporre di una monoposto così complicata. Il team principal ha ammesso che, nel corso dello sviluppo della MCL40, la squadra ha privilegiato deliberatamente la ricerca del carico aerodinamico rispetto al miglioramento della guidabilità.

Una scelta legata anche alle condizioni nelle quali McLaren ha affrontato il nuovo ciclo regolamentare. Secondo Stella, la lotta per il mondiale 2025 e la condizione di squadra cliente hanno comportato un ritardo iniziale equivalente a circa tre mesi in termini di conoscenze tecniche e prestazione.

“Durante questa stagione abbiamo cercato soprattutto di aggiungere prestazione, senza concentrarci necessariamente sugli aspetti legati alla guidabilità, perché ritenevamo più competitivo aumentare il carico aerodinamico. E penso che questa valutazione fosse corretta”.

I numeri sembrano confermarlo. Stella ha quantificato in oltre un secondo il miglioramento della MCL40 rispetto all'inizio del campionato. Ma il progresso cronometrico non è stato accompagnato da un analogo miglioramento nella facilità con cui Norris e Piastri riescono a sfruttare il potenziale disponibile.

“Ora siamo arrivati a un punto nel quale dobbiamo perseguire entrambi gli obiettivi: continuare ad aumentare il carico aerodinamico, ma anche migliorare la guidabilità”.

È un'indicazione che riguarda direttamente il progetto 2027. Stella ha confermato che la squadra sta lavorando in questa direzione sia sul fronte aerodinamico sia su quello meccanico, pur riconoscendo che le caratteristiche delle monoposto 2026 rendono particolarmente complesso intervenire sul comportamento della vettura.

Lando Norris, McLaren

Foto di: Manuel Eletto / Getty Images

Non è soltanto una questione di pneumatici

Stella ha anche respinto l'interpretazione secondo cui le difficoltà della McLaren sarebbero riconducibili principalmente alla preparazione degli pneumatici. Il caso di Piastri in Q2, quando le gomme sono rimaste troppo calde nonostante un giro e mezzo dedicato al raffreddamento, rappresenta un'anomalia che la squadra dovrà approfondire, ma non spiega da sola quanto accaduto. “Sarebbe troppo facile utilizzare gli pneumatici come scusa, ma non diremmo la verità a noi stessi. Credo che dobbiamo cercare qualcosa di più nel comportamento della macchina”.

La convinzione che la MCL40 sia particolarmente difficile da guidare nasce anche dal confronto con gli avversari. Stella ha spiegato che la squadra ha analizzato le immagini onboard delle altre monoposto, chiedendo anche una valutazione indipendente a Leonardo Fornaroli. Il pilota italiano ha confermato l'impressione di una McLaren più nervosa e difficile da controllare.

Il problema non riguarda esclusivamente la squadra di Woking. Stella ha citato le difficoltà incontrate anche da Hamilton, Leclerc e Verstappen, sottolineando come le monoposto di nuova generazione siano generalmente complicate da sfruttare al limite. Ma la McLaren sembra collocarsi nella parte più critica di questa situazione. “Pensiamo di aver compreso quale sia la ragione tecnica fondamentale. Ora dobbiamo lavorare non soltanto per aggiungere prestazione, ma per renderla maggiormente sfruttabile”.

Andrea Stella, McLaren

Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

La gara e l'incognita dei sorpassi

Le difficoltà della qualifica rischiano di avere conseguenze importanti anche nella gara di domani. Stella ha ricordato che la McLaren è impegnata in quello che ha definito un ‘mini-campionato’ con la Red Bull, una sfida nella quale ogni punto può diventare determinante. “Non possiamo continuare a inciampare quando cerchiamo di ottenere il massimo dalla macchina. Dobbiamo riuscire a concretizzare il potenziale che abbiamo”.

La rimonta di Norris e Piastri potrebbe però essere complicata dalle caratteristiche del circuito messicano e, soprattutto, dal comportamento delle power unit 2026. Stella non è particolarmente preoccupato dalla possibilità di correre nel traffico, pur riconoscendo che seguire più monoposto potrebbe rendere difficile la gestione delle temperature. La MCL40, secondo il team principal, dispone comunque delle caratteristiche necessarie per competere anche in queste condizioni. Il vero interrogativo riguarda invece la possibilità di generare una differenza di velocità sufficiente per completare i sorpassi.

“Con questi regolamenti e con il comportamento delle power unit, sarà interessante capire quanto le monoposto riusciranno effettivamente ad avere una differenza di velocità sufficiente per superarsi. Il modo in cui la potenza dell'MGU-K viene erogata in funzione della velocità potrebbe non creare un vantaggio adeguato per effettuare il sorpasso”.

Una preoccupazione che trova riscontro anche nelle valutazioni di altri piloti, a cominciare da Charles Leclerc, secondo il quale le posizioni conquistate nelle prime tre curve potrebbero risultare estremamente difficili da modificare nel corso della gara.

Oscar Piastri, McLaren

Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Per la McLaren il problema è particolarmente concreto. Norris e Piastri dovranno recuperare terreno partendo da posizioni inferiori al potenziale della MCL40, su un circuito nel quale il vantaggio prestazionale potrebbe non essere sufficiente per superare gli avversari.

La sfida immediata è limitare i danni nella classifica Costruttori, ma l'analisi di Stella guarda inevitabilmente anche più lontano. La McLaren ha dimostrato di saper sviluppare una monoposto molto rapidamente. Ora deve affrontare una sfida differente: fare in modo che la prestazione conquistata dagli ingegneri possa essere sfruttata fino in fondo dai piloti.

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