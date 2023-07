F1 | Stella chiaro: "McLaren, podi nel 2024, vittorie nel 2025"

Nel fine settimana che separa il Gran Premio di Gran Bretagna da quello di Ungheria, prossima tappa del Mondiale 2023 di Formula 1, rimane negli occhi la crescita esponenziale, nonché sorprendente, della McLaren.

Il pacchetto tanto atteso e introdotto a Silverstone si pensava potesse dare i frutti sperati, ossia un miglioramento concreto rispetto alle enormi difficoltà palesate dalle MCL60 nella prima parte di stagione e addirittura annunciate il giorno della presentazione della monoposto lo scorso febbraio.

Dal navigare nei bassifondi, a trovarsi a occupare la seconda piazza alle spalle del solo, imprendibile, Max Verstappen. E' stato questo l'effetto delle novità realizzate dal team di Woking. E' bene tenere a mente che le MCL60 difficilmente potranno mantenere le stesse prestazioni in tutti i tipi di tracciato.

Lando Norris, dopo il bel podio di Silverstone, ha dichiarato che la sua monoposto faticherà tanto nelle curve lente, aspetto in cui le MCL60 sembrano non aver ancora trovato il bandolo della matassa per alzare il proprio livello.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Lando Norris, McLaren MCL60 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Andrea Stella, team principal della McLaren, accetta di vedere il proprio team sotto una luce differente: quasi in modo inevitabile, già a Budapest il team di Woking sarà sotto la lente d'ingrandimento per vedere se sarà in grado di replicare quanto di buono fatto in Gran Bretagna.

Ciò che non cambierà, sarà l'approccio della squadra. Gli obiettivi per quest'anno possono cambiare, ma non quelli per il prossimo futuro. McLaren pensa di poter alzare il livello nel 2024, ma gli occhi sono puntati al 2025, anno cerchiato in rosso.

"Come ho detto, anche se gli obiettivi possono essere un elemento di discussione, in realtà non cambiano necessariamente il nostro approccio", ha affermato Stella. "Il nostro approccio è sempre stato quello di spingere al massimo in termini di sviluppo, ma con una logica e una direzione chiara, e poi vedremo dove andremo a finire".

"Una volta che abbiamo iniziato a sviluppare una vettura, abbiamo visto che il ritmo di sviluppo significava che la nostra aspettativa ragionevole era che alla fine della stagione avremmo potuto lottare con le quattro squadre più veloci. Questo era ciò che pensavamo fosse possibile. Quindi, in un certo senso, è un po' una sorpresa trovarsi in queste condizioni, ma vedremo come si evolverà la situazione".

"Ovviamente, le nostre aspettative sono che la McLaren sia in grado di competere per i podi in futuro, nella prossima stagione. E per le vittorie nella stagione successiva. Se volete, questa è la visione a lungo termine. Ma, come ho detto, non ci si basa su visioni, ma sui fatti che si portano effettivamente in macchina. E questo è il nostro obiettivo", ha concluso il team principal della McLaren.