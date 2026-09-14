F1 | Stella apre al cambio delle regole VSC: “Serve una riflessione sull’equità”

Quanto accaduto nel Gran Premio disputato sul Madring potrebbe aprire una riflessione sulle regole che disciplinano la Virtual Safety Car. Andrea Stella non ha alcun dubbio sulla correttezza dell'operato della direzione gara, ma il team principal della McLaren ritiene che la Formula 1 possa interrogarsi sull'opportunità di modificare il regolamento sportivo per limitare l'impatto che il momento di attivazione di una VSC può avere sull'esito di una corsa.

Il caso è quello che ha deciso il Gran Premio di Lando Norris. Il britannico era già transitato davanti all'ingresso della pit lane quando è stato attivato il regime di Virtual Safety Car, mentre i piloti che lo seguivano hanno avuto la possibilità di effettuare la loro sosta beneficiando della neutralizzazione. Una sequenza che ha trasformato il vantaggio costruito da Norris in pista in uno svantaggio impossibile da recuperare.

Stella, però, ha escluso che la vicenda possa essere ricondotta a una responsabilità della direzione gara. “Non credo che questo sia sotto la responsabilità del direttore di gara. Il direttore applica le linee guida e i regolamenti esistenti. Quando si verifica una situazione che richiede una Virtual Safety Car, la sua attenzione deve essere, giustamente, rivolta a capire quando esistono le condizioni per attivarla e quando ci sono quelle per terminarla”.

Lando Norris, McLaren Foto di: Federico Basile

Secondo Stella sarebbe sbagliato chiedere al direttore di gara di tenere conto della situazione sportiva prima di decidere quando neutralizzare una corsa. “Non credo debba guardare ciò che sta accadendo nella gara, sarebbe una grande distrazione. Non abbiamo alcuna critica nei confronti della direzione gara: credo abbia fatto un buon lavoro sulla base delle regole attualmente in vigore”.

Il punto sollevato dal team principal della McLaren è un altro. Se l'applicazione della procedura è stata corretta, può essere la procedura stessa a diventare oggetto di discussione. Il tempismo di una VSC può infatti creare differenze molto importanti tra piloti che, nel momento della neutralizzazione, si trovano anche a pochi secondi di distanza.

“Potrebbe esserci una riflessione più ampia da parte della comunità della Formula 1 – ha spiegato Stella – per capire se mantenere le cose come sono oppure introdurre dei sistemi che garantiscano maggiore equità. Ma non è qualcosa che deve fare il direttore di gara”.

Lando Norris, McLaren Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Una delle ipotesi potrebbe essere quella di stabilire una durata minima della VSC, ad esempio un giro completo, in modo da consentire a tutti i piloti di essere esposti alle stesse condizioni. Stella, tuttavia, non è arrivato a sostenere apertamente questa soluzione, ammettendo di non avere ancora una posizione definitiva.

“Non sono sicuro nemmeno io di quale sia la soluzione corretta. È giusto garantire una durata sufficiente affinché tutti siano sottoposti alle stesse condizioni, magari facendo durare la Virtual Safety Car almeno un giro? Oppure lasciamo tutto così, accettando che qualche volta si è fortunati e qualche altra no? Al momento non ho una risposta chiara”.

L'eventuale modifica dovrebbe inoltre seguire il normale iter regolamentare. Il tema potrebbe essere portato allo Strategy Advisory Committee, quindi passare dalla F1 Commission e arrivare infine al regolamento sportivo.

“Immagino che sarebbe un processo relativamente lungo – ha precisato Stella – a meno che non ci sia una forte spinta da parte delle istituzioni, FIA o Formula 1, per dire che è necessario cambiare. Ma come concorrente, al momento, non avrei una soluzione precisa da proporre”.

Andrea Stella, McLaren Foto di: McLaren

A rendere il tema particolarmente attuale è stata la dinamica della gara di Norris. Lando aveva costruito un margine importante grazie a un ritmo superiore agli avversari, tanto da riassumere quanto accaduto con una frase pronunciata nel giro di rientro ai box: “Oggi siamo stati troppo veloci”.

“Eravamo almeno un paio di secondi più avanti rispetto a dove avremmo dovuto essere per vincere la gara – ha commentato Stella – ed è ovviamente un paradosso. Ma è anche un'ottima notizia. Ci sono molti aspetti positivi che possiamo portare con noi nelle prossime gare”.

La McLaren è stata penalizzata non soltanto dal momento in cui è iniziata la VSC, ma anche dalla sua conclusione. Norris ha infatti effettuato la propria sosta quando il regime di neutralizzazione era già terminato, senza poter beneficiare della riduzione del tempo perso ai box.

“È stato un peccato per il momento in cui è iniziata la Virtual Safety Car, ma anche per quando è terminata. Alla fine abbiamo effettuato il pit stop senza poter beneficiare del tempo che normalmente si guadagna fermandosi sotto VSC”.

Lando Norris, McLaren Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

McLaren ha valutato la possibilità di lasciare Norris in pista, ma il britannico avrebbe dovuto affrontare il finale con pneumatici medium già utilizzati contro avversari equipaggiati con hard nuove.

“Abbiamo considerato la possibilità di restare fuori, ma bisogna accettare che in quel momento avevamo delle medium relativamente usate e chi era alle nostre spalle delle hard nuove. Non saremmo mai riusciti ad aprire un margine. Dovevamo quindi accettare che fermarsi fosse la cosa giusta da fare”.

Stella non ha avuto esitazioni nel definire quanto accaduto una circostanza particolarmente sfortunata. “A volte si parla di sfortuna in troppe situazioni, ma in questo caso siamo quasi davanti alla definizione matematica dell'essere sfortunati. Siamo contenti perché tutto ciò che potevamo controllare è stato fatto bene. Dobbiamo semplicemente accettare che ciò che non potevamo controllare abbia giocato contro di noi”.

Non tutto, però, è stato fuori dal controllo della McLaren. Stella ha ricordato anche i sette secondi impiegati nel pit stop di Norris, ammettendo che le operazioni ai box restano un'area sulla quale la squadra deve lavorare. Un problema che, in questo caso, non avrebbe comunque modificato l'esito della gara.