F1 | Steiner: "Mentalmente Magnussen è molto più forte di prima"

Carica lettore audio

Dopo aver rescisso il contratto di Nikita Mazepin in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia lo scorso febbraio, la Haas si è rivolta a Magnussen come sostituto dell'ultimo minuto per la stagione 2022.

Magnussen aveva corso per la Haas tra il 2017 e il 2020 prima di perdere il posto, ma al suo ritorno ha subito impressionato arrivando quinto in Bahrain, nonostante avesse firmato il contratto in tempo solo per disputare la seconda sessione di test pre-stagionali.

Il danese ha concluso l'anno con sei piazzamenti a punti, oltre a una pole position shock per la Haas a Interlagos lo scorso novembre, scatenando i festeggiamenti della squadra.

Magnussen ha detto di essersi divertito più che mai a correre in F1 da quando è tornato e Steiner ritiene che ora sia "più maturo" e "in una posizione migliore" durante il suo secondo stint con la Haas.

"L'età, l'essere padre, il fatto di essere stato richiamato invece di implorare per ottenere un sedile, è una storia diversa", ha detto Steiner a Motorsport.com.

"Anche questo ha un impatto a livello mentale. Dà molta fiducia. Si tratta di una questione di forza mentale".

"Credo che al momento sia molto più forte mentalmente di quanto non lo fosse anni fa".

Kevin Magnussen, Haas VF-22 Photo by: Erik Junius

Magnussen ha firmato un contratto pluriennale al momento del suo ritorno alla Haas nello scorso campionato, assicurandosi un futuro sicuro al di là di una singola stagione, un fattore che, come ha riconosciuto, ha contribuito a dare stabilità.

Magnussen farà parte di una nuova line-up per la Haas nel 2023, dopo che il team ha scelto di sostituire Mick Schumacher e di ingaggiare Nico Hulkenberg, che non corre a tempo pieno dal 2019.

Hulkenberg si è guadagnato un plauso per le sue prestazioni come pilota di riserva con Racing Point e Aston Martin nelle ultime tre stagioni, facendo sì che "Hulkenback" entrasse a far parte del lessico dei social media legati alla F1.

In merito a se pensasse che la forza mentale acquisita da Magnussen e Hulkenberg grazie al loro ritorno nella serie potrebbe aiutare la Haas, Steiner ha risposto: "Penso di sì. È la nostra speranza. Ecco perché abbiamo preso questa decisione".