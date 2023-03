F1 | Steiner: "L'esperienza di Hulkenberg sta già pagando per Haas"

Carica lettore audio

In due anni la Haas è passata dall'avere due esordienti come Mick Schumacher e Nikita Mazepin ad disporre du una delle formazioni più esperte sulla griglia di partenza, con Hulkenberg tornato da tre anni senza una guida a tempo pieno per fare coppia con Kevin Magnussen.

Il tedesco è entrato in Q3 e si è qualificato 10° al suo debutto per la squadra in Bahrain, ed è partito 10° anche in Arabia Saudita dopo aver guadagnato una posizione a causa della penalità di Charles Leclerc.

Di conseguenza, Hulkenberg si è qualificato meglio di Magnussen in entrambe le gare, anche se a Jeddah il danese ha disputato la gara migliore conquistando il primo punto dell'anno con il 10° posto.

"Penso che ci abbia dato quello che cercavamo", ha detto Steiner interpellato sull'apporto di Hulkenberg risponendo a una domanda di Motorsport.com.

"E lo abbiamo visto subito. Voglio dire, Kevin ha faticato in qualifica, Nico no".

"Ma Kevin non è arrabbiato per questo. Anzi, è piuttosto contento che Nico non abbia faticato, perché sa che deve solo arrivare lì. 'Altrimenti si sarebbe detto: "Cosa c'è che non va?'. Qualificarsi 15° e 18° è un disastro?"

"Ma siamo entrati in Q3 bene, eravamo molto forti [in Bahrain]. Quindi Kevin sa che c'è. Deve solo arrivarci".

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team Nico Hulkenberg, Haas F1 Team Foto di: Andy Hone / Motorsport Images

Molti team hanno faticato a estrarre il massimo potenziale dalle loro vetture in questa stagione, con le gomme e le temperature della pista che hanno giocato un ruolo fondamentale.

E con la Haas che si avvicina al limite del budget cap, i conti dei danni subiti da Schumacher in una serie di incidenti lo scorso anno sarebbero ancora più stressanti per la squadra.

Steiner ha riconosciuto che l'esperienza di Hulkenberg può essere utile in queste aree.

"È per questo che l'abbiamo preso", ha detto il Team Principal. "Pensate che lo dica con il senno di poi, ma sappiamo tutti che con questo regolamento la direzione da seguire è quella".

"Ci sono 10 buone squadre. Ora, tutte lavorano con un budget molto simile, hanno tutti buoni piloti, sono tutte solide finanziariamente, sono tutte solide tecnicamente.

"Con un centro gruppo così compatto, un pilota può fare la differenza, per ottenere subito il meglio. Ed è quello che volevamo, un pilota esperto che ci portasse in quella direzione. Quindi, ovviamente, siamo molto soddisfatti di quello che è successo".

Dopo che la squadra ha avuto problemi con le precedenti line-up, Hulkenberg e Magnussen hanno l'ordine tassativo di fare attenzione quando gareggiano tra loro. Una regola che entrambi hanno accettato, a dimostrazione della loro maturità collettiva.

Kevin Magnussen, Haas VF-23, Nico Hulkenberg, Haas VF-23 Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Alla Haas abbiamo una politica per cui non ci blocchiamo a vicenda, non ci combattiamo", ha detto Magnussen.

"Posso spingere per cercare di tenerlo dietro, ma non posso chiudergli la porta e cose del genere".

"Quindi, si tratta di essere gentili l'uno con l'altro e di assicurarsi che stiamo lavorando per la squadra e non per noi stessi".

"Penso che sia una buona regola", ha detto Hulkenberg. "Non vogliamo complicarci la vita a vicenda. Siamo qui per massimizzare le nostre prestazioni e fare punti come squadra".

"Quindi penso che siamo perfettamente a posto. Non ci sono stati problemi. L'ho superato e non ci sono stati assolutamente problemi".