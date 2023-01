F1 | Steiner: "I commenti sul rapporto Haas-Ferrari? Un disco rotto"

Carica lettore audio

Dopo una complicata stagione 2021, in cui Haas aveva deciso di concentrarsi sullo sviluppo della futura vettura senza raccogliere punti, la squadra americana ha iniziato il 2022 con il quinto posto di Kevin Magnussen nel Gran Premio di apertura in Bahrain.

Ma la ritrovata forma della Haas ha portato a un esame approfondito da parte di altre scuderie, tra cui la McLaren, che ha sollevato preoccupazioni circa rapporti tra i cosiddetti team A e B in F1.

Haas ha goduto di una partnership tecnica con la Ferrari sin da quando è entrata in griglia nel 2016, acquistando una serie di elementi come consentito dal regolamento. Anche se non è stato presentato alcun reclamo ufficiale, la scuderia statunitense ha sempre sostenuto che la propria porta fosse aperta per consentire alla FIA di effettuare controlli in caso di reali preoccupazioni sul rapporto con la scuderia di Maranello.

Riflettendo sui commenti fatti da altri team, Steiner, Team Principal della Haas F1, ha spiegato che è ormai abituato dopo anni di domande sul rapporto con la Ferrari.

"Se fai bene, sei un imitatore; se fai male, non importa a nessuno", ha detto Steiner a Motorsport.com.

"È come dire: va bene, continuate a ripeterlo, lo abbiamo già sentito. È un disco rotto. A me non fa nessun effetto. Non me ne può fregare di meno".

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Photo by: Michael Potts / Motorsport Images

Sebbene il quinto posto di Magnussen in Bahrain abbia rappresentato il miglior risultato della Haas nel 2022, la squadra ha vissuto una stagione di grande successo, concludendo il campionato all'ottavo posto con 37 punti. La Haas ha anche ottenuto una pole position shock grazie al pilota danese in Brasile, la prima nella sua storia.

La scorsa settimana, la Haas ha rivelato il suo nuovo logo e il nome ufficiale aggiornato della squadra per il 2023, in seguito all'arrivo del nuovo title sponsor, MoneyGram.

L'ulteriore spinta finanziaria porterà la Haas a raggiungere il limite del budget cap. Seppur Steiner abbia dichiarato che la squadra "non è mai stata in una cattiva posizione" dal punto di vista economico, ha anche spiegato che l'arrivo di MoneyGram la metterà in condizioni di maggiore parità rispetto ai propri rivali.

"Il 2020 non è stato un anno semplice a causa della pandemia", ha detto Steiner.

"Ma penso che sì, [il nuovo accordo] ci mette in una posizione molto solida. La migliore o no? Credo che all'inizio fossimo molto solidi in tutto. Quando siamo arrivati nel 2016, non c'era il budget cap, quindi [il nostro budget] era molto più in basso rispetto alle altre squadre, anche con una buona situazione finanziaria".

"Ma ora, anche rispetto alle altre, siamo molto competitivi dal punto di vista finanziario. Non competitivi, siamo alla pari".