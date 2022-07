F1 | Steiner: "Arriverà un pacchetto grande di novità in Ungheria"

Carica lettore audio

Una volta usciti i musetti delle VF-22 dai container del team Haas e posti nella pit lane del Paul Ricard, sede del Gran Premio di Francia di Formula 1, è stato facile notare le nuovi paratie laterali (endplate) delle ali anteriori.

Si tratta di una delle prime novità introdotte dal team americano in questa stagione. La squadra diretta da Guenther Steiner era sino a oggi l'unica a non aver portato aggiornamenti per la propria monoposto, preferendo continuare a lavorare per capire tutto il potenziale a disposizione per poi scegliere la strada migliore di sviluppo.

A qualche ora dal via del primo turno di prove libere del Gran Premio di Francia, Steiner ha spiegato l'introduzione della novità sulle monoposto di Kevin Magnussen e Mick Schumacher. Questa fa parte di un grosso pacchetto di novità che farà il suo esordio la prossima settimana a Budapest, sede del Gran Premio d'Ungheria.

"La novità sull'ala anteriore? Si tratta di una cosa minima. Erano già diverse la gara scorsa e fanno parte del pacchetto di novità che arriverà in Ungheria. Non farà tanta differenza in termini di prestazione... Tutte le ali nuove che produciamo sono già aggiornate invece di... Sapete, abbiamo avuto diversi danni alle ali anteriori, dunque quando ne ripariamo una è più facile per noi aggiornarle subito, perché sono pezzi già pianificati. E' un piccolo aggiornamento, è davvero minimo".

Il team principal della squadra americana ha anche fatto sapere che, sebbene le novità siano consistenti. non siano state finalizzate a contrastare uno dei problemi più grossi denotati dalle VF-22, ovvero la resistenza all'avanzamento.

"Il pacchetto di aggiornamenti che arriverà in Ungheria è piuttosto importante. Lo vedrete sulle vetture senza dover indagare. Ci saranno diversi cambiamenti perché è un pacchetto di novità piuttosto grande".

"Novità ispirate a ciò che hanno fatto gli altri? Lo vedrete la prossima settimana. Non penso però che il problema che abbiamo con il drag (resistenza all'avanzamento, ndr) riusciremo a risolverlo già quest'anno. E' però un obiettivo per il progetto della vettura del prossimo anno".

Haas si trova così in una situazione simile al 2019, quando aspettò qualche gara per poi far esordire un grosso pacchetto di novità al Gran Premio di Spagna. In quell'occasione la squadra non riuscì a far funzionare i pezzi nuovi per l'intera stagione. Steiner spera di non avere gli stessi problemi quest'anno, considerando l'introduzione del Budget Cap avvenuta proprio all'inizio del 2022.

"Anche nel 2019 producemmo un aggiornamento importante, ma non riuscimmo mai a farlo funzionare. Ci provammo con tutte le nostre forze, ma non riuscimmo. Quindi spero che la situazione sia differente. Ci siamo presi più tempo per assicurarci che funzionasse il più possibile nella galleria del vento e nelle simulazioni".

"Quindi, voglio dire, sono molto fiducioso. Ma credo che ora, avendo una vettura che abbiamo capito bene, stiamo mettendo a punto gli aggiornamenti. Dovremmo essere abbastanza sulla giusta strada", ha concluso il manager altoatesino.