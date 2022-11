F1 | Sprint Race: sarà valutata l'idea di renderle autonome

Carica lettore audio

La terza ed ultima Sprint Race del 2022, che si disputerà questo fine settimana in Brasile, ha riacceso il dibattito sull'attrattiva di questo format. Il campione del mondo Max Verstappen, in particolare, è stato particolarmente critico sul concetto, non essendo mai stato favorevole alle gare più brevi del sabato.

Giovedì in Brasile ha ribadito la sua posizione, affermando che uno dei principali aspetti negativi delle Sprint Race è che i piloti sono riluttanti a rischiare troppo per paura di retrocedere sulla griglia di partenza della gara principale di domenica.

"Onestamente, non sono un grande fan della Sprint Race perché mi sembra che non si corra davvero", ha detto. "Ci sono alcuni punti in palio, ma si sa anche che non si può rischiare perché la gara principale è quella in cui si ottengono davvero i punti. Non si fa un pit stop, quindi si monta solo lo pneumatico che durerà di più, giusto?".

"Con queste vetture, probabilmente la gara è un po' migliore. Ma in generale non si vedono molti sorpassi, a meno che non ci sia una vettura fuori dalla sua posizione. Quindi, sì, non è così divertente per me".

La F1 ha ottenuto solo di recente il via libera per sei Sprint Race per il 2023, e ha ora iniziato il processo di pianificazione per queste gare con i team e la FIA. Oltre a definire l'ubicazione delle Sprint Race nelle prossime settimane, sembra che la F1 intenda discutere l'idea di rendere l'evento del sabato completamente autonomo.

Ciò significa che sarà solo per i punti, con la griglia per il Gran Premio principale di domenica che sarà probabilmente decisa dalla tradizionale sessione di qualifiche del venerdì.

Kevin Magnussen, pilota della Haas, ha affermato che questa idea sarebbe positiva in quanto consentirebbe ai piloti di spingere un po' di più.

"Max ha ragione nel dire che i rischi che ti vuoi prendere nella Sprint Race sono minori perché si decide la posizione per la domenica", ha detto. "Quindi penso che una buona modifica potrebbe essere quella di separare le due cose, in modo da poterle sfruttare al meglio".

Max Verstappen leads the rest of the field at the start of the Austrian GP sprint. Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Il managing director della F1, Ross Brawn, ha dichiarato, dopo la prima Sprint Race a Silverstone l'anno scorso, che i piloti avevano già fatto pressione per una gara autonoma e che in futuro ci sarebbe potuta essere un'apertura verso questa possibilità.

"Credo che questo sarà probabilmente il punto chiave, se faremo un altro passo e lo renderemo autonomo", ha detto Brawn in un'intervista di allora. "Penso che dovremo esaminare il numero di punti assegnati e come determinare la griglia di partenza. Dovrebbe valere solo la qualifica del venerdì?".

"Come sapete, Sergio Perez si è ritirato a Silverstone nella Sprint Race e poi ovviamente la sua gara di domenica è stata pesantemente compromessa. Quindi dovremmo determinare l'ordine di partenza del venerdì sia per il sabato che per la domenica?".

Verstappen ha chiarito di essere aperto a discutere su come migliorare le Sprint Race.

"So che ovviamente l'anno prossimo ne avremo sei", ha detto. "Ma, voglio dire, possiamo trovare delle soluzioni da discutere se vogliamo che sia in un modo diverso per renderlo un po' più eccitante, almeno per me. Ma vedremo".