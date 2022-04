F1 | Sprint Race: quando sono e cosa è stato cambiato per il 2022

Carica lettore audio

La F1 disputerà la sua prima Sprint Race del 2022 durante il Gran Premio dell'Emilia Romagna ad Imola, dopo che questo format è stato provato in tre occasioni nel 2021, nei weekend di Silverstone, Monza ed Interlagos.

A seguito di una valutazione approfondita, sono state apportate alcune modifiche che coprono una vasta gamma di questioni, volte a contribuire a migliorare il format sia per gli spettatori che per le squadre. Dunque, possiamo dire che anche questa sarà un'altra stagione di sperimentazione in questo senso.

Ecco una spiegazione dell'attuale format delle Sprint Race di F1 e delle novità introdotte per il 2022.

Cos'è una Sprint Race?

Una Sprint Race è essenzialmente una versione ridotta di una gara normale, che si svolge su una distanza più breve. Si tratta di un format già molto utilizzato in altri campionati. Quello più vicino alla Formula 1 è la Formula 2, nella quale è prevista una distanza di 120 km contro i 170 km delle Feature Race ma, essendo senza pit stop obbligatorio, di solito finiscono per essere meno emozionanti.

La F1 ha introdotto le Sprint Race con l'obiettivo di provare a rendere più eccitante l'intero weekend di gara, fornendo agli spettatori una sessione decisiva per il risultato finale in ognuna delle tre giornate (con le qualifiche spostate al venerdì pomeriggio), con l'intento di rendere gli eventi un'esperienza complessivamente migliore. La F1 ha cercato a lungo di apportare modifiche al format tradizionale del weekend di gara, prendendo in considerazione anche la possibilità di invertire la griglia rispetto ai risultati delle qualifiche. Alla fine però è stata presa la strada delle Sprint Race.

Ogni Sprint Race si disputa sulla distanza di 100 km (rispetto alla normale distanza di 305 km) e dura circa 25-30 minuti. L'ordine di partenza della Sprint Race viene stilato in base ad una tradizionale sessione di qualifica, che si disputa appunto il venerdì pomeriggio.

Valtteri Bottas, Mercedes, 1st position, with his winners medal after Sprint Qualifying Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Cosa cambia per il 2022?

Dopo un'attenta valutazione del format delle tre Sprint Race disputate lo scorso anno, è stata introdotta una serie di modifiche per questa stagione, basate sui feedback dei fan e delle squadre.

Le location

Imola, il Red Bull Ring ed Interlagos ospiteranno le tre Sprint Race del 2022, dopo che lo scorso anno era toccato a Silverstone, Monza ed Interlagos mandare in scena il terzetto inaugurale.

L'obiettivo della Formula 1 era di disputarne sei nel 2022 ed aveva selezionato anche Sakhir, Montreal e Zandvoort, ma questo piano è stato abbandonato per trovare un punto d'incontro con le squadre riguardo ai bonus economici legati agli eventuali incidenti che avvengono durante le Sprint Race.

I punteggi

I punti messi in palio in ogni Sprint Race sono aumentati rispetto all'anno scorso. Il vincitore si porterà a casa otto punti a differenza dei tre del 2021. In questo modo, sono otto i piloti che conquisteranno dei punti, contro i tre dello scorso anno. I punti saranno validi sia per il campionato piloti che per quello Costruttori.

I punti saranno assegnati come segue: 8 punti al 1°, 7 punti al 2°, 6 punti al 3°, 5 punti al 4°, 4 punti al 5°, 3 punti al 6°, 2 punti al 7° e 1 punto all'8°.

Come l'anno scorso, l'ordine di arrivo della Sprint Race deciderà la griglia di partenza del Gran Premio, con le eventuali penalità in griglia che saranno applicate alla gara principale.

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 Photo by: Alfa Romeo

Pole position

Quest'anno, il pilota che stabilisce il miglior tempo nella Q3 del venerdì, sarà considerato il poleman per le statistiche, indipendentemente dal risultato che otterrà successivamente nella Sprint Race del sabato.

Questo significa che il pilota che vince la Sprint Race non sarà accreditato con la pole position, anche se poi inizierà effettivamente la gara domenicale davanti a tutti.

Per esempio, se l'autore del miglior tempo nelle qualifiche chiuderà la Sprint Race al secondo posto, alle spalle del pilota che era secondo in Q3, per le statistiche la pole position resterà assegnata al più veloce delle qualifiche, anche se nella gara di domenica scatterà secondo.

I costi per le squadre

Uno dei punti più critici per le Sprint Race del 2022 è stato il budget cap, che ha richiesto il raggiungimento di un compromesso per aumentare il budget delle squadre e ridurre il numero delle Sprint Race dalle sei previste inizialmente a sole tre per questa stagione.

Secondo il nuovo regolamento sportivo della Formula 1, ogni squadra sarà autorizzata a spendere 150.000 dollari in più per ogni Sprint Race, con un'aggiunta di 100.000 dollari se una delle vetture si ritira. Inoltre, ci possono essere ulteriori aggiustamente per coprire i danni di una vettura in caso di incidente, a patto che questa sia costretta al ritiro.

Il nome della Sprint Race

Il nome dell'evento del sabato pomeriggio è stato ufficialmente cambiato da "Sprint Qualifying" a semplicemente "Sprint".

Lewis Hamilton, Mercedes W13, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Qual è il format dei weekend della Sprint Race?

Il format del fine settimana che comprendono le Sprint Race resterà invariato rispetto al 2021, con una sessione di prove libere da 60 minuti e le qualifiche al venerdì. Una seconda sessione di prove libere da 60 minuti e la Sprint Race al sabato. Alla domenica poi si disputerà il Gran Premio vero e proprio.

Il format dei weekend con la Sprint Race:

Venerdì, primo pomeriggio - Prove Libere 1 da 60 minuti

Venerdì, tardo pomeriggio - Qualifiche con il tradizionale format Q1, Q2 e Q3

Sabato mattina - Prove Libere 2 da 60 minuti

Sabato pomeriggio - Sprint Race da 100 km

Domenica pomeriggio - Gran Premio

Il format standard dei weekend di F1:

Venerdì, primo pomeriggio - Prove Libere 1 da 60 minuti

Venerdì, tardo pomeriggio - Prove Libere 2 da 60 minuti

Sabato mattina - Prove Libere 3 da 60 minuti

Sabato pomeriggio - Qualifiche con il tradizionale format Q1, Q2, e Q3

Domenica pomeriggio - Gran Premio

Quando saranno le Sprint Race nel 2022?

Saranno tre le Sprint Race che si svolgeranno nella stagione 2022, esattamente come l'anno scorso. Saranno Imola, il Red Bull Ring ed Interlagos ad ospitarle, dopo che lo scorso anno era toccato a Silverstone, Monza e proprio al tracciato brasiliano.

Circuito Gran Premio

Data Imola GP dell'Emilia Romagna 23 aprile 2022 Red Bull Ring GP d'Austria 9 luglio 2022 Interlagos GP di San Paolo 12 novembre 2022