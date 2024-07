F1 | Spa, Libere 1: Verstappen domina con la hard, poi c'è Piastri

Max Verstappen ha voluto mettere le sue carte sul tavolo: la Red Bull è tornata a dettare il passo nella prima sessione di prove libere del GP del Belgio. L'olandese con la RB20 tornata all'uso dei bazooka è stato il più veloce con le gomme soft in 1'43"372. La prestazione nel giro secco è particolarmente significativa perché Max ha rifilato 531 millesini a Oscar Piastri. Il vincitore del GP d'Ungheria con la McLaren è secondo ma molto staccato. La Red Bull ha puntato su una macchina decisamente più carica per cui eccelle nella parte guidata di Spa (si permette già di percorrere la curva di Pohuon in pieno!), mentre la McLaren ha puntato su un assetto più scarico e fa meglio sui lunghi rettilinei.

Il tre volte campione del mondo, che ha smarcato il motore Honda numero 5 per cui pagherà 10 posizioni in griglia di partenza, ha cercato la prevalenza netta nel giro secco perché l'obiettivo sarà quello di andare a cercare la pole position. Sergio Perez non ha trovato il feeling con la RB20 (anche lui disponeva del fondo nuovo, ma non del muso con il nasimo stretto) e paga un secondo dal compagno di squadra: il messicano è settimo, ma si è lamentato di non aver trovato un buon feeling in inserimento di curva.

La vera sorpresa del turno è Alexander Albon: l'anglo thailandese piazza la Williams al terzo posto con il tempo di 1'44"099 a sette decimi da Max. La vettura di Grove, carente di carico aerodinamico, ha sfruttando le buone velocità massime, per cui nel giro di qualifica può esprimere il suo meglio, permettendosi di stare davanti alle W15, vale a dire le macchine ufficiali con il motore Mercedes.

George Russell è quarto, mentre Lewis Hamilton è quinto. Pesante il distacco delle frecce nero argento, oltre otto decimi. La squadra di Brackley ha portato un importante pacchetto di novità e alla ricerca del maggiore carico, il sette volte campione del mondo ha accusato il saltellamento che lo ha addirittura costretto a interrompere prima del previsto il long run.

Charles Leclerc con la Ferrari è sesto: il monegasco è a 27 millesimi da Lewis. La sensazione è che la rossa se la possa giocare con la Mercedes, mentre Red Bull e McLaren sembrano più lontane. La notizia positiva è che la SF-24 in questo primo turno non ha mostrato la tendenza al bouncing, per cui è auspicabile che la squadra di Maranello possa continuare il weekend nella configurazione più evoluta. Carlos Sainz è nono, staccato di tre decimi da Leclerc: lo spagnolo non ha brillato nel giro, ma ha svolto un buon long run, sebbene la simulazione di gara sia stata vissuta da tutti con incredibili alti e bassi.

Vale la pena ricordare che il fondo di Spa è stato riasfaltato e pare assicurare più aderenza su tutto il tracciato, per cui le squadre dovranno scoprire quale sarà la soglia di grip per sfruttare al massimo le gomme.

Lando Norris, con la seconda MCL38, non ha entusiasmato: è ottavo nella lista dei tempi a mezzo secondo da Piastri. Certo non un buon inizio, per chi deve cancellare la delusione dell'Ungheria. Chiude la top 10 Lance Stroll con l'Aston Martin che precede l'asfittico Fernando Alonso che è 13esimo con l'altra verdona. Fre le due vetture di Silverstone si è infilato Pierre Gasly con l'Alpine nella nuova livrea. L'inizio del francese non è male, mentre è stato disastroso quello di Esteban Ocon che non è riuscito a chiudere un giro cronometrato a causa di una perdita idraulica dalla power unit Renault.

Daniel Ricciardo che sente profumo di Red Bull è 13esimo con la Racing Bulls, mentre Yuki Tsunoda è relegato al 16esimo posto, preceduto dalla Sauber ancora rivista di Valtteri Bottas. Il finlandese è 14esimo e precede Logan Sargeant con la seconda FW46.

Non hanno impressionato le due Haas di Nico Hulkenberg e Kevin Magnuessen. Non esce dal suo buco nero GUanyu Zhou con la Sauber: il cinese è l'ultimo con una prestazione cronometrica. E sente che il suo tempo va a scadere.