F1 sovrappeso: i team chiedono alla FIA almeno 5 kg in più?

Le monoposto 2022 pesano 43 kg in più di quelle dello scorso anno: la FIA ha portato il limite minimo a 795 kg, una massa mai raggiunta in precedenza da una Formula 1. Eppure la corsa all’aumento di peso non è affatto conclusa, anzi.

Nella riunione dei team principal, infatti, si è discusso di un incremento ulteriore fra 5 e 10 kg: tutte le monoposto tranne, forse, una, non riescono ad arrivare alla soglia minima, per cui sarebbe stato raggiunto un accordo fra le squadre per chiedere alla Federazione Internazionale un aumento del peso minimo a livello regolamentare.

La richiesta ha un senso solo nella logica del risparmio dei costi: in un regolamento finanziario che impone un budget cap, i team principal ritengono che arrivare al peso limite comporterebbe studi e ricerche su ogni singolo particolare della macchina che potrebbe portare a spese tali da pregiudicare il previsto lavoro si sviluppo sulle monoposto, per cui avrebbe più senso alzare il limite minimo per evitare che a qualcuno venga la tentazione di incamminarsi su quella strada.

La proposta per essere portata alla FIA deve avere il supporto di otto squadre: l’idea non piace solo all’Alfa Romeo. Stando alle indiscrezioni la C42 sarebbe la sola F1 ad essere in linea con i 795 kg e l’eventuale cambiamento delle regole andrebbe a penalizzare chi era arrivato vicino al limite.

Ricordiamo che su una pista come quella di Barcellona 10 kg di peso valgono circa tre decimi sul tempo al giro: parliamo, quindi, di un fattore che potrebbe condizionare le prestazioni.