F1 | Sorpresa Mercedes. I piloti: "Abbiamo sentito la W14 'viva'"

Carica lettore audio

Mercedes in prima e seconda fila al Gran Premio d'Australia: chi l'avrebbe mai detto? Dopo i problemi notati nei test e nei primi 2 appuntamenti del Mondiale 2023 di Formula 1, il team diretto da Toto Wolff sembrava essere ancora più in crisi a Melbourne. Invece tutto è cambiato.

Nelle qualifiche andate in scena quando in Italia era mattina, George Russell e Lewis Hamilton hanno firmato un secondo e un terzo posto non certo pronosticabili dopo la pessima giornata di ieri, dove le W14 erano in una difficoltà palese.

Invece, oggi, le stesse W14 che ieri avevano dati segnali sconfortanti, hanno letteralmente ripreso vita. A pensarla in questo modo è George Russell, strepitoso secondo grazie a una Q3 che ha mostrato ancora una volta le sue qualità eccezionali di pilota. La pole, per altro, è sfuggita per 236 millesimi.

"Non ci aspettavamo certo un risultato del genere, questo è certo. In fabbrica stanno facendo tantissimo lavoro, qui a Melbourne anche e che qualifiche siamo riusciti a fare. Ho sentito di avere una macchina 'viva', il giro fatto alla fine era davvero al limite e devo essere onesto, sono un po' deluso per non aver fatto la pole position".

"E' uno di quei giorni in cui le cose cambiano molto rapidamente. Ieri saremmo stati probabilmente molto contenti all'inizio qualora fossimo riusciti a entrare in Top 4. Ma la macchina è stata meravigliosa e questo dimostra che abbiamo del potenziale da estrarre, del potenziale che c'è davvero".

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

In casa Mercedes la gioia è comprensibile. Ma gli ingegneri dovranno capire cosa sia andato nel verso giusto e abbia permesso alle monoposto realizzate a Brackley di spingere e mostrare un potenziale sino a oggi celato.

"Qualcosa è sicuramente andato nella giusta direzione. Non so. Dobbiamo capire, perché a volte abbiamo brutte giornate, altre invece sono buone. Ma ci prendiamo quello che è arrivato e non vediamo l'ora di correre domani. Sarà dura lottare contro Max, ma sono davvero molto, molto contento di questo secondo posto".

"Questo è un risultato totalmente inaspettato", ha confermato Lewis Hamilton. "Sono davvero orgoglioso del team. George ha fatto un lavoro fantastico ed essere in prima e seconda fila è per noi un sogno. Stiamo lavorando tanto e duramente per tornare davanti ed essere così vicini alla Red Bull è incredibile. Speriamo di dare loro un po' fastidio".

"Il secondo tentativo non è andato così bene come il primo. Ho fatto un po' troppa strada nell'ultimo settore, ma alla fine ho perso anche un po' all'inizio del giro. ma non sono deluso. Cercherò di finire più avanti domani. Per domani spero in una giornata come nella prima gara del 2007, sarebbe fantastico", ha concluso il 7 volte campione del mondo.