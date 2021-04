Sorpresa Ferrari: Leclerc si allena per Imola a Fiorano

Charles Leclerc prepara Imola a Fiorano: sembra essere tornati ai vecchi tempi quando la “pista di casa” della Ferrari serviva a far crescere le Rosse. In questo caso il monegasco guida la SF71H, la monoposto di tre anni fa che la squadra del Cavallino usa per gli allenamenti dei piloti.

Non deve stupire affatto, visto che ieri sui 3,3 km si erano cimentati Robert Shwartzman e Marcus Armstrong portando avanti il lavoro che la FDA ha sviluppato per i suoi ragazzi completando una distanza di 400 km senza alcun problema. E non va dimenticato il fatto che prima dell’avvio del mondiale la Ferrari aveva organizzato una cinque giorni di test a Fiorano che ha coinvolto i due piloti titolari, Charles Leclerc e Carlos Sainz, e i giovani della filiera compreso Mick Schumacher.

Leclerc, quindi, ha l’opportunità di effettuare un allenamento in pista anziché al simulatore, sfruttando una delle opportunità che la Ferrari ha, essendo proprietaria di ben due circuiti (Fiorano e Mugello). Negli ultimi anni l’utilizzo di Fiorano era passato in second’ordine, mentre ora sembra essere tornato d’attualità grazie al regolamento di F1 che consente test con vetture “storiche” che abbiano almeno un paio di anni di vita.

La Ferrari ha preparato la SF71H per questo tipo di allenamenti, mentre una SF90 è stata trasformata in “mule car” per lo sviluppo delle gomme ribassate che saranno utilizzate sulle monoposto a effetto suolo nel 2022.

Charles Leclerc è certamente fra i piloti del Circus più impegnati in pista perché dopo il GP del Bahrain ha partecipato ai collaudi organizzati dalla Pirelli a Sakhir con le gomme da 18 pollici, insieme a Carlos Sainz e a quel test aggiunge ora questa sgambata a Fiorano con la SF71H.

A scanso di equivoci ricordiamo che la Rossa è equipaggiata con pneumatici “demo” che il fornitore unico mette a disposizione in occasione dei filming day.