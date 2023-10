F1 | Sorpresa Ferrari: a Fiorano gira Bearman con la SF21

La Scuderia Ferrari è in attività al circuito di casa: sulla pista di Fiorano, infatti, è in corso un test con la SF-21. Al volante della rossa c’è Oliver Bearman, il pilota britannico della Ferrari Driver Academy, che nelle FP1 del GP del Messico sarà chiamato alla guida della Haas VF-23.

Il 18enne di Chelmsford, campione di Formula 4 italiano e tedesco nel 2021, dallo scorso anno fa parte della FDA e quest’anno ha disputato il campionato di Formula 2 con la monoposto della Prema conquistando quattro vittorie (due a Baku, una a Barcellona e Monza, dopo aver colto tre pole position e due giri più veloci. Quando alla fine della stagione manca solo l’appuntamento di Abu Dhabi, Oliver è sesto nella classifica generale.

Oliver Bearman, Ferrari SF21, durante il test di Fiorano per ottenere la Superlicenza Photo by: Ferrari

Il ragazzo è chiamato a effettuare una distanza di 300 km per ottenere l’autorizzazione a guidare la Haas, non avendo Oliver raggiunto i punti per conseguire la Superlicenza di F1.

Il test è molto probante perché consente a Bearman di prendere la necessaria confidenza con una monoposto ibrida prima di fare il suo debutto a Città del Messico.

La Haas ha scelto lui come rookie driver che si rivedrà in pista anche ad Abu Dhabi, dove il giovane ferrarista sarà chiamato al doppio appuntamento: F1 in FP1 e poi ultimi due round di F.2.

A Yas Marina ci sarà anche Robert Shwartzman, il test driver del Cavallino, che sarà chiamato a condurre la SF-23.