F1 | Sorpresa Alfa Romeo: shakedown C42 a Fiorano!

Sorpresa Alfa Romeo: la squadra di Hinwil ha fatto debuttare la C42 a Fiorano. Valtteri Bottas, con un casco nero, è stato incaricato di portare in pista la monoposto a effetto suolo del “biscione” sulla pista privata della Ferrari, prima che venga spedita a Barcellona per i test pre-season collettivi, riprendendo una tradizione più volte ripetuta negli ultimi anni dalla squadra svizzera (il 14 febbraio sia nel 2019 che nel 2020).

La F1 curata da Jan Monchaux si è presentata con una livrea camouflage, visto che quella ufficiale si vedrà solo il 27 febbraio, giorno della presentazione che seguirà anche i test collettivi di Montmelò.

Alfa Romeo bagnata, Sauber fortunata? Il team capeggiato da Fred Vasseur ha iniziato lo shakedown quasi a mezzogiorno con l’asfalto di Fiorano ancora fradicio per la pioggia e in certi momenti del mattino si è visto anche qualche fiocco di neve: il pilota finlandese nei 100 km concessi dalla FIA per i filming day deve solo verificare che il montaggio della vettura con la power unit 066/7 sia avvenuto regolarmente e che tutti i sistemi di bordo funzionano a dovere, in modo da non andare incontro a sorprese durante i collaudi in Spagna.

Non c’è alcuna aspettativa di scoprire quali possono essere le prestazioni della vettura lasciata in eredità da Luca Furbatto, il chief designer che ha lasciato la Sauber per andare all’Aston Martin.

La C42 è la seconda F1 con il motore Ferrari Superfast a presentarsi dopo la Haas, mentre i veli dalla F1-75 cadranno solo giovedì alle ore 14:00.

Alfa Romeo 2022 in pista Photo by: Davide Cavazza