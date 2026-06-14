F1 | "Sono rimasto sbalordito": perché per Piastri il podio ridato a Gasly è un precedente pericoloso

L’annullamento delle penalità inflitte a Pierre Gasly, che ha così riottenuto il podio conquistato in pista, rischia di aprire un vero e proprio vaso di Pandora. In Mercedes hanno già fatto sapere di stare valutando possibili azioni legali, sebbene i margini appaiano estremamente ridotti. Toto Wolff ha infatti chiarito che l’obiettivo non sarebbe rimettere in discussione il risultato di Gasly, bensì capire se esista un modo per tutelare George Russell dopo quanto accaduto a Monaco.

Tuttavia, i margini di manovra sembrano ridotti: la seconda penalità del britannico nasce dal non aver scontato la prima e, pur essendo legata all’errore della FOM, affonda comunque nella sbavatura Mercedes al pit stop. Inoltre, non esiste un meccanismo retroattivo che permetta di cancellare una penalità senza aver presentato almeno una richiesta di revisione.

Diverso è però il discorso per altre squadre. McLaren e Red Bull hanno infatti notificato la loro intenzione di presentare un ricorso contro la richiesta di revisione avanzata dall’Alpine. Questo non significa che i team di Woking e Milton Keynes abbiano già avviato un ricorso, ma solo che hanno formalizzato l’intenzione, così da sfruttare le ore concesse dal regolamento per valutare con calma come procedere.

Pierre Gasly, Alpine Foto di: Erik Junius

Tuttavia, dopo le qualifiche Andrea Stella, il Team Principal della McLaren, ha spiegato che l’intenzione sia proprio quella di procedere formalmente con il ricorso: “La situazione in cui le vetture che hanno ricevuto una penalità l'hanno scontata in gara, altre non l'hanno fatta, e poi ci si ritrova in una condizione in cui ad alcune delle vetture che non l'hanno scontata viene revocata la penalità, è un caso davvero difficile”.

“Abbiamo già presentato una notifica di intenzione di appello. Sfrutteremo il tempo a nostra disposizione e confermeremo o meno tale intenzione. Per il momento, preferirei evitare di commentare ulteriormente, se non dicendo che si tratta di un caso molto complesso e riteniamo opportuno valutare di fare ricorso”, ha spiegato Stella.

Il Team Principal non è però l’unico ad essersi espresso sulla vicenda. Al termine delle qualifiche anche Oscar Piastri è tornato sull’episodio, dicendosi “sconvolto” dalla decisione dei commissari di restituire il podio a Gasly, mentre lui e altri piloti erano stati penalizzati per eccesso di velocità in pit lane.

Andrea Stella, McLaren Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Piastri, in particolare, aveva effettuato un pit stop extra per scontare la penalità, ed è proprio per questo che si era ritrovato inizialmente alle spalle di Gasly. Il fatto che il francese si sia visto cancellare le sanzioni solo perché non le ha scontate, mentre la McLaren ha seguito la procedura standard pagando un prezzo sportivo che ora non può più essere annullato, ha lasciato l’australiano “perplesso”.

Per McLaren e Red Bull, però, il discorso è diverso rispetto alla Mercedes. Il loro obiettivo non è annullare le penalità assegnate ai propri piloti, bensì intervenire per rimettere in discussione il podio di Gasly, sostenendo che il processo di misurazione sia rimasto costante per tutto il fine settimana. Da un lato è vero che solo il team di Enstone ha avuto l’astuzia di presentare una richiesta di revisione, ma dall’altro si può sottolineare come le altre squadre si fossero affidate alla valutazione della FIA, anche perché nel corso del weekend non erano emerse anomalie.

Il punto, in realtà, non è tanto privare Gasly del podio, ma evitare che si crei un precedente pericoloso in ottica futura, capace di aprire la porta a continue richieste di revisione. È proprio ciò che la FIA vuole scongiurare, al punto che negli ultimi anni ha modificato più volte le regole per limitare il numero di istanze presentabili.

"Sono davvero sbalordito da questa decisione. Quando altre persone sono state penalizzate per la stessa cosa e hanno scontato la sanzione in gara, il modo in cui si possa poi cambiare una sola penalità, sapendo che almeno altre cinque o sei gare sono state influenzate da ciò, è sbalorditivo. Io ovviamente ho perso la posizione, ma posso solo immaginare come si senta George. Non potevo credere ai miei occhi”, ha detto Piastri dopo le qualifiche.

Oscar Piastri, McLaren Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

"Ho perso la posizione su Pierre perché ho scontato la penalità. Tecnicamente dovrei essere in terza posizione, ma allora tecnicamente anche George dovrebbe essere sul podio. L'intera faccenda ora è un caos. È un bel pasticcio quello in cui si sono cacciati”.

“Non so come faranno a uscirne, perché adesso il precedente che si crea è: non sconti la penalità, vai in tribunale, aspetti probabilmente qualche mese per decidere il risultato della gara, e chi diavolo ha voglia di correre così? 'Perplesso' è la parola che userei".

Anche la Red Bull è stata colpita dal provvedimento, poiché Isack Hadjar è stato retrocesso dal terzo al quarto posto, perdendo il suo primo podio in Red Bull Racing a favore di Gasly. "Siamo un po' confusi perché, a conti fatti, parliamo di penalità non appellabili, e ti ritrovi a gareggiare contro vetture che ricevono sanzioni non appellabili, adattando di conseguenza anche la tua condotta di gara", ha dichiarato Laurent Mekies spiegando il suo punto di vista sulla vicenda, tanto che era una delle squadre che durante l’udienza si era opposta alla cancellazione delle penalità di Gasly.

"Alcune vetture hanno effettivamente scontato le penalità lì. Credo che, a prescindere da ciò che pensiamo come squadra e dal fatto che difendiamo le nostre posizioni competitive, sia molto importante per i tifosi che in futuro ci sia la giusta chiarezza sul risultato della corsa nel momento stesso in cui questa finisce".