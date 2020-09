F1, Sochi, Libere 3: Hamilton fa il vuoto con la Mercedes

C'è un mistero a Sochi: le monoposto 2020 di F1 battono i record su ogni pista ma non nel GP di Russia. Lewis Hamilton è stato il più veloce nel terzo turno di prove libere in 1'33"279 una prestazione che è lontana dall'1'32"733 di Charles Leclerc dello scorso anno con la Ferrari: balla un mezzo secondo, tenuto conto che le gomme portate dalla Pirelli sono le più morbide fra quelle disponibili (C3, C4, C5).

L'esa-campione, come il finlandese, si è lamentato della mancanza di grip della pista evidenziando la grande difficoltà nel mandare in temperatura gli pneumatici anteriori nel primo giro lanciato, nonostante sull'asfalto ci siano 40 gradi.

I tecnici Mercedes hanno dato ai due piloti le indicazioni per sfruttare al meglio il DAS nel giro di riscaldamento, ma solo il campione del mondo ha migliorato perché Valtteri nell'ultimo tentativo da qualifica con le Soft ha trovato molto traffico.

Il "boscaiolo", sempre più rapido nelle libere del venerdì, ha pagato addirittura 776 millesimi dal compagno di squadra. Il bello è che Bottas è insidiato a meno di un decimo dallo splendido Carlos Sainz terzo con la McLaren in versione standard. Lo spagnolo ha messo insieme un giro perfetto, mentre Lando Norris con l'altra MCL35 è ultimo: l'inglese non ha lavorato per il giro secco ma si è dedicato alle gomme medie con la vettura dotata del muso stretto. Quando ha provato a sparare un giro a fine turno è finito nel trafffico e ha dovuto desistere.

Bene Esteban Ocon, quarto, che conferma il buon momento della Renault: il francese con 1'34"239 precede di 13 millesimi la Racing Point di Sergio Perez. Daniel Ricciardo è solo decimo: ma l'australiano è stato penalizzato dallo specchietto destro che si è rotto penzolando pericolosamente sui supporti, per cui Daniel ha cercato di evitare che potesse volare via.

Max Verstappen con la Red Bull è sesto e paga un errore: velocissimo nel promo settore non ha impressionato nel resto della pista. L'olandese è seguito dalla Ferrari di Sebastian Vettel settima anche se staccata di 1"3 dalle frecce nere, mentre Charles Leclerc non è andato oltre il 12esimo posto.

La top ten è completata da Lance Stroll ottavo con la Racing Point evoluta davanti a Daniil Kvyat con l'AlphaTauri e come abbiamo detto a Daniel Ricciardo. Il russo è stato davanti a Pierre Gasly 11esimo.

Bene George Russell 13esimo con la Williams dietro alla Rossa di Leclerc, con Nicolas Latifi 15esimo: fra i due c'è Romain Grosjean con la Haas. Non male il francese che ha avuto un team radio molto polemico con la squadra: uno sfogo di chi sa di essere già fuori dalla F1.

Antonio Giovinazzi è davanti a Kimi Raikkonen ma l'Alfa Romeo è solo 17esima con l'italiano. Male anche Alexander Albon con la Red Bull: l'anglo-thailandese soffre nel giro secco. Poteva fare meglio ma ha trovato traffico con le gomme Soft.