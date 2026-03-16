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F1 | Sinner trionfa a Indian Wells e omaggia la vittoria di Antonelli in Cina

Dopo aver trionfato al Master 1000 di Indian Wells, Jannik Sinner ha omaggiato la prima vittoria in Formula 1 di Andrea Kimi Antonelli, arrivata poche ore prima la sua.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Pubblicato:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

"Grande Kimi!!". Questo potrebbe essere un messaggio di qualunque appassionato di Formula 1 inviato al giovane pilota della Mercedes, che ieri è riuscito a vincere il suo primo gran premio. Invece, quello che per numero di caratteri potrebbe essere un messaggio Whatsapp è stato vergato sulla lente di una telecamera da un pennarello rosso impugnato da un altro ragazzo che, pochi istanti prima, aveva vinto niente meno che Indian Wells, uno dei Master 1000 del circuito ATP di tennis.

Stiamo parlando di Jannik Sinner, un'altra eccellenza sportiva italiana per risultati in campo e per l'esempio che sino a ora è stato in grado di offrire ai più giovani, ma anche non, con i suoi comportamenti.

Dopo aver indicato il cuore sulla sua polo rosa, con uno sguardo fulminante, il volto di Sinner ha ceduto le tensioni, ha salutato il forte rivale Daniil Medvedev, e ha salutato Andrea Kimi Antonelli. Una dedica molto bella da parte del campione azzurro, che ha trovato un seguito inatteso.

Jannik Sinner

Jannik Sinner

Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Nell'intervista fatta "on court", sul campo, dopo aver ricevuto il bellissimo trofeo per chi è capace di trionfare a Indian Wells, Sinner ha voluto dedicare un pensiero all'amico bolognese, che poche ore prima è stato capace di vincere il Gran Premio di Cina, primo successo della carriera in Formula 1.

"Oggi è stato un giorno speciale per l'Italia, perché... Io sono un grande fan della Formula 1 e avere un italiano così giovane, Kimi, che ha riportato di nuovo l'Italia in alto in Formula 1 è fantastico!".

"Quindi grazie, grazie Kimi! Grazie Formula 1 e ci vediamo l'anno prossimo!".

Si tratta di un evento di per sé storico, perché Antonelli ha riportato l'Italia a vincere in F1 a distanza di 20 anni dall'ultima volta (nel 2006 toccò a Giancarlo Fisichella al Gran Premio di Malesia), mentre Sinner - dal canto suo - ha già collezionato Masters, 2 ATP Finals e altrettante Coppe Davis con la Nazionale.

Due eccellenze che si conoscono, si rispettano. E in poche ore di distanza l'uno dall'altro hanno centrato successi eccezionali, tra Cina e Indian Wells. Due strade parallele che all'Italia potrebbero regalare ancora tante gioie.

Intanto, domenica 15 marzo 2026 entra nella storia come una delle giornate più gloriose della storia recente non del tennis, non del motorsport, ma dello sport italiano in generale.

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