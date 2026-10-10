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F1 | Singapore: posticipato l'inizio delle qualifiche dopo il ritardo della sprint per la pioggia

Un forte acquazzone ha fatto slittare la gara Sprint di Marina Bay, vinta da Max Verstappen davanti a Hamilton e Leclerc. Il regolamento FIA impone almeno tre ore di pausa tra la Sprint e la sessione successiva, per cui l'orario d'inizio delle qualifiche del GP di Singapore è stato posticipato di 30 minuti.

Gianluca D'Alessandro
Gianluca D'Alessandro
Pubblicato:
Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

La sessione di qualifica del Gran Premio di Singapore prevista per questo pomeriggio subirà un ritardo di 30 minuti, iniziando alle 15:30 italiane invece che alle 15:00, dopo che la pioggia ha condizionato il programma del sabato, già modificato in precedenza dal rinvio della partenza della sprint.

Un acquazzone ha infatti colpito parte del circuito di Marina Bay circa un quarto d’ora prima del via della gara breve, costringendo la direzione gara a posticipare la partenza di trenta minuti data la scarsa visibilità e per consentire il drenaggio dell’acqua accumulatasi in pista, oltre al completamento delle verifiche di sicurezza.

Scattata alle 17:30 locali invece che alle 17:00, la Sprint si è conclusa alle 18:16 con la vittoria di Max Verstappen davanti a Lewis Hamilton e Charles Leclerc.

Le qualifiche erano inizialmente previste per le 21:00 locali, le 15:00 in Italia, ma il regolamento sportivo prevede che tra il termine della Sprint e l’inizio della sessione successiva debbano trascorrere almeno tre ore in modo da dare il tempo ai meccanici di rifiatare, di effettuare delle modifiche di setup sulla vettura o riparare eventuali danni dalla sprint. Per questo, la qualifica inizierà alle 21:30 locali, quando saranno le 15:30 in Italia.

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