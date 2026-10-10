Ultime notizie

F1 | Singapore: posticipato l'inizio delle qualifiche dopo il ritardo della sprint per la pioggia Un forte acquazzone ha fatto slittare la gara Sprint di Marina Bay, vinta da Max Verstappen davanti a Hamilton e Leclerc. Il regolamento FIA impone almeno tre ore di pausa tra la Sprint e la sessione successiva, per cui l'orario d'inizio delle qualifiche del GP di Singapore è stato posticipato di 30 minuti.