F1 | Singapore, Libere 3: Leclerc con la Ferrari bene sul bagnato

Carica lettore audio

La Ferrari non teme la pioggia: due F1-75 prima e terza con una Red Bull in mezzo. Questo è il verdetto della terza sessione di prove libere del GP di Singapore che si è disputata dopo un violento acquazzone. L'asfalto cittadino è stato ramazzato per togliere le pozzanghere più pericolose e solo dopo mezz'ora la direzione gara ha autorizzato i piloti a entrare in pista con le gomme full wet, ma il fondo è andato migliorando giro dopo giro e Charles Leclerc ha dato un saggio della sua sensibilità sul bagnato chiudendo con gli pneumatici intermedi con un tempo di 1'57"782.

Il monegasco è stato l'unico a sfondare con agilità il muro dell'1'58, tempo che non ha infranto Max Verstappen staccato di mezzo secondo dalla rossa con la Red Bull. L'olandese è stato il primo a convertirsi alle gomme verdi, dettando il passo finché non è entrato in azione Leclerc che poi ha preso il passo, rivelando una Ferrari prticolarmente a suo agio sull'acqua. E questo non era un dato scontato in vista delle qualifiche.

La conferma arriva anche dalla terza piazza di Carlos Sainz più guardingo fra i muretti: lo spagnolo è a un secondo dal monegasco, ma ha anche voluto evitare un errore che potesse costare caro poco prima delle qualifiche.

Questi sono stati i tre che hanno fatto la differenza, con Leclerc capace di alzarela soglia della sua prestazione senza commettere la minima sbavatura, mentre il campione del mondo è sembrato più funanbolico con una RB18 più ballerina sull'acqua.

Sergio Perez ha fatto fatica ad adattarsi alle condizioni meteo e il messicano è solo quinto, preceduto da uno straordinario Fernando Alonso primo degli inseguitori con l'Alpine: l'iberico paga 1"6 da Sainz, ma rifila un decimo a Perez.

Sesto c'è Lance Stroll con l'Aston Martin: il canadese in queste condizioni si esalta e lascia Sebastian Vettel al settimo posto con l'analoga AMR22 ma con un distacco di sette decimi. Fra le verdone si infila Esteban Ocon con l'altra A522.

Delude la Mercedes solo nona con George Russell e Lewis Hamilton 12esimo: la squadra di Brackley ha fatto pochi giri comparando il comportamento delle gomme: George ha montato le intermedie solo alla fine, mentre ha effettuato buona parte del turno con le full wet, quando Lewis era già sulle verdi: probabilmente hanno girato con benzina pensando a inizio gara.

La top 10 è chiusa da Daniel Ricciardo con la McLaren vecchia, mentre Lando Norris non è andato oltre il 16esimo posto con la MCL36 evoluta.

Kevin Magnussen è 11esimo con la Haas e Mick Schumacher è 14esimo: il tedesco è sotto investigazione per un unsafe release. Al cambio gomme per passare alle intermedie non gli ha stata serrata la posteriore sinistra. E' stato subito fermato e i meccanici lo hanno tirato indietro a spinta, ma arriverà certamente una multa alla squadra americana.

Pierre Gasly è 13esimo con l'AlphaTauri: entrambi i piloti hanno montato l'aerodinamica anteriore vecchia della AT03 per evitare di danneggiare l'ala anteriore e il muso nuovi, vista la carenza di ricambi.

In difficoltà le Alfa Romeo di Valtteri Bottas e Guanyu Zhou, chiuse a panino fra le Williams di Alex Albon 17esimo e Nicholas Latifi ultimo.