F1 | Singapore: i piloti chiedono la quarta zona DRS

Marina Bay, sede del Gran Premio di Singapore che si terrà questo fine settimana, proporrà già 3 zone DRS. Eppure i piloti vogliono di più. Durante le conferenze stampa svolte oggi, alla vigilia della prima giornata di pista con i primi due turni di prove libere, la domanda è stata fatta quasi all'unisono: serve una quarta zona DRS.

Il tracciato di Singapore, rispetto gli anni passati, è stato modificato in maniera significativa da curva 16 a curva 19. Dove prima c'erano 4 curve, ora c'è un rettilineo e i piloti vorrebbero cercare di sfruttarlo con un'altra zona DRS per fare in modo di incentivare i sorpassi, che a Marina Bay sono spesso stati un problema per la natura del circuito.

"Sicuramente il nuovo tratto migliorerà le cose, ma stiamo andando incontro a una gara in cui si potrà superare in maniera agevole? Non credo proprio", ha dichiarato questo pomeriggio Valtteri Bottas, pilota Alfa Romeo Racing confermato dal team proprio questa mattina assieme al suo compagno di squadra Guan Yu Zhou.

"Rimane una pista difficile in cui superare. La maggior parte dei piloti si aspettavano di avere un'altra zona DRS nel nuovo rettilineo che è stato creato. Sono sicuro che ci saranno discussioni a tal proposito".

Esteban Ocon, pilota Alpine, ha proposto una prova all'ultimo minuto: "Al momento stiamo tutti spingendo per provare ad avere un'altra zona DRS. La FIA è preoccupata per la sicurezza nella curva a sinistra che immette sul rettilineo. Personalmente, e anche gli altri piloti, ritengo che non sia un problema. Stiamo spingendo per poterla provare almeno nelle Libere 1, vedere come vanno le cose e se queste dovessero dare responso positivo potremmo tenerla. Non ci sarebbero motivi per toglierla".

"Nel simulatore c'è un dosso importante a sinistra che potrebbe essere la causa della mancata introduzione della zona DRS, ma non credo sia presente nella realtà. Credo che sia un problema di scansione, perché ci sono i muri e tutto il resto. Ma anche se vogliamo essere davvero sicuro, mettiamo la zona DRS dopo curva 15".

"Saremo a quel punto in quinta marcia, quindi l'effetto di resistenza aerodinamica arriva dopo la curva, quindi possiamo metterla dopo", ha concluso Ocon.

Stando a quanto risulta a Motorsport.com, non tutti i team avrebbero risposto alla FIA riguardo le consultazioni a tal riguardo, che sono iniziate con mesi d'anticipo.