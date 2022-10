F1 | Simulazione Messico: quanti effetti per l'aria rarafetta

Carica lettore audio

Il Campionato Mondiale di Formula 1 sbarca in Messico, per celebrare la sua terzultima gara sul circuito “Autodromo Hermanos Rodriguez”, situato a oltre 2000m di altitudine, che lo rende unico nel suo genere.

A quell’altitudine l’aria è molto rarefatta e le monoposto necessitano di un carico aerodinamico molto elevato, secondo solo a quello richiesto a Monte Carlo. La bassa densità dell’aria diminuisce, però, il drag permettendo di raggiungere elevate velocità in rettilineo: non è un caso che qui è stata raggiunta la velocità più alta su una vettura di formula 1, ovvero 372.5 km/h. Un carico aerodinamico così anomalo provoca un eccessivo scivolamento della vettura, nonostante la parziale compensazione apportata dalla configurazione.

GP del Messico: simulazione delle variazioni termiche sulle gomme

Gli ingegneri di MegaRide, grazie ai loro modelli, hanno analizzato le temperature raggiunte in un giro di pista sul tracciato intitolato ai fratelli Rodriguez. Come mostrato dal grafico, non si evidenzia uno stress concentrato in una delle 4 gomme, sebbene mediamente quelle di sinistra siano leggermente più sollecitate.

Ad annunciarsi più severo sugli pneumatici, è il settore numero due, tra curva 4 e curva 11 che è anche il tratto più guidato e più fitto di curve a media velocità. Il primo è un settore di motore, con due lunghi rettilinei, specie quello del traguardo, mentre il terzo settore è caratterizzato dalla zona dello stadio che è un tratto molto lento, che sorge in un vecchio stadio di baseball.

Sulla scia delle analisi effettuate prima dei recenti appuntamenti di Suzuka e Austin, i tecnici di MegaRide hanno proposto anche per il tracciato messicano il loro studio sulle energie termiche generate in un giro di pista, analizzando le varie componenti termiche, ciascuna delle quali è riportata in percentuale rispetto al totale.

Rispetto a Suzuka, il circuito messicano è decisamente più caratterizzato da una dinamica longitudinale spinta. La friction power longitudinale rappresenta infatti l’aliquota energetica maggiore, a fronte di una friction power laterale che si pone al di sotto del 40%.

I carichi longitudinali a cui sono sottoposte le gomme, ovvero quelli legati alle accelerazioni e alle frenate, sono quindi preponderanti rispetto ai carichi laterali, contrariamente a quanto visto ad Austin e in special modo a Suzuka. Un dato che dovrebbe indurre i tecnici a concentrarsi principalmente su questo aspetto in vista del setup vettura.

GP del Messico: la simulazione Megaride evidenzia che la pista in altura è stop and go

Pirelli, per l’occasione, ha scelto il set medio dell’intera gamma, portando in Messico le mescole C2, C3 e C4. L’asfalto non dovrebbe essere molto abrasivo e non dovrebbe permettere un elevato livello di grip: l’attenzione principale sarà però sullo scivolamento eccessivo che può innescare fenomeni di graining marcato.

In aggiunta, a causa dell’altitudine, Il motore e i freni saranno sotto sforzo, a causa dell’aria meno densa che altera il corretto raffreddamento. Altro fattore determinante potrebbe essere il meteo, abbastanza incerto a Città del Messico in questo periodo dell’anno.