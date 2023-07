F1 | Simulazione Megaride: in Ungheria conta la trazione

Data la sua natura tortuosa, il tracciato dell’Hungaroring, sede del GP di Ungheria da più di 30 anni, non è sicuramente tra i più movimentati. A parte qualche opportunità nel primo settore, non vi sono molte altre chance di sorpasso, se non sfruttare in maniera opportuna le soste ai box o i frequenti interventi della safety car, a tutto vantaggio di chi conquista la pole position.

I carichi longitudinali e laterali sulle gomme generalmente non eccessivi e il contenuto livello di abrasione dell’asfalto, hanno guidato Pirelli nella scelta della combinazione più morbida dell’intera gamma, con le mescole C3-C4-C5.

Nelle qualifiche dell'appuntamento magiaro viene introdotta una importante novità regolamentare: le squadre saranno obbligate a usare una specifica mescola per ciascuna sessione cronometrata. In Q1 si utilizzeranno le Hard (C3), in Q2 le Medie (C4) e solo in Q3 si potranno montare le Soft (C5). Le monoposto e i piloti, quindi, dovranno dimostrare una buona adattabilità delle tre diverse soluzioni. La scelta è stata fatta in funzione della sostenibilità, visto che ogni team disporrà solo di 11 set anziché i soliti 13.

Grafico Megaride GP Ungheria Photo by: MegaRide

I carichi laterali e in trazione sono nel complesso mediamente impegnativi. A causa della tortuosità del tracciato, i laterali risultano però preponderanti, specie nell’ultima curva, la 14.

La superficie stradale non è molto abrasiva ma visto il caldo atteso questo fine settimana in Ungheria, potrebbero innescarsi fenomeni di degrado per via delle alte temperature raggiunte;

Il tracciato richiede alto carico aerodinamico, in misura molto simile a un circuito cittadino.

A rendere notoriamente difficili i sorpassi su questa pista sono la carreggiata stretta e la sequenza di curve. Attenzione però a considerarlo un Gran Premio già scritto: le frequenti safety car e il caldo potrebbero scombinare le strategie di gara che è frequentemente accaduto negli ultimi anni con gare imprevedibili e spettacolari.

Grafico MegaRide, GP d'Ungheria Photo by: MegaRide