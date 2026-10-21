Analisi

Formula 1 Stati Uniti

F1 | Simulazione MegaRide: ad Austin è fondamentale gestire l’elevato stress laterale delle gomme

Il tracciato texano richiede un buon compromesso nelle scelte di assetto: lo snake mette a dura prova l'asse anteriore, mentre all'uscita delle diverse curve lente dove serve trazione a patire sarà il treno posteriore. La Pirelli ha scelto le mescole mediane della gamma (C2, C3 e C4)

Pubblicato: 21 ott 2026, 14:30

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Grafico MegaRide GP Stati Uniti

Foto di: MegaRide

Dopo una settimana di pausa, la Formula 1 cambia continente e apre la tournée americana. Primo appuntamento il Gran Premio degli Stati Uniti, sul Circuit of the Americas di Austin, uno dei tracciati più completi e selettivi del calendario.

Max a Singapore ha bissato Sepang

Nella notte di Singapore, Max Verstappen ha bissato il successo di Sepang con una gara dominata dall’inizio alla fine. Il compagno di squadra, Isack Hadjar è stato invece protagonista di una bella rimonta, chiusa al decimo posto dopo essere partito dal fondo.

Secondo Charles Leclerc, che ha provato fino all’ultimo a tenere il passo di Verstappen, apparso però imprendibile. Sfuma invece il doppio podio Ferrari: Hamilton non è rientrato ai box durante la virtual safety car e nel finale ha dovuto difendersi con una gomma Soft di oltre 40 giri.

A completare il podio Kimi Antonelli, risultato che gli offre già ad Austin una prima possibilità di conquistare il campionato mondiale piloti. Russell, partito anche lui dalle retrovie, è riuscito a risalire fino alla nona posizione.

Ancora poco brillante la McLaren, che ha comunque conquistato il quarto e il quinto posto sfruttando penalità ed errori strategici degli avversari.

Grafico MegaRide GP Stati Uniti

Foto di: MegaRide

Carico aerodimanico medio e setup non troppo rigidi

Il Circuit of the Americas di Austin è uno dei tracciati più completi e impegnativi del calendario di Formula 1. Il suo layout combina sezioni ispirate a piste leggendarie: dalla sequenza di Silverstone, Maggotts-Becketts-Chapel, alla lunga doppia curva che richiama Istanbul.

Per la sua conformazione, il tracciato richiede una configurazione aerodinamica di compromesso, capace di massimizzare sia i settori tecnici, caratterizzati da curve veloci dove serve carico aerodinamico, sia quelli più rapidi, con lunghi rettilinei e forti trazioni in cui diventa decisiva l’efficienza aerodinamica.

Il setup delle sospensioni prevede generalmente una vettura non troppo rigida, per permettere ai piloti di gestire al meglio gli avvallamenti del circuito e sfruttare i cordoli nelle curve veloci.

Per questo weekend Pirelli mette a disposizione dei team le mescole C2-C3-C4, con l’obiettivo di gestire l’elevato stress laterale cui sono sottoposti gli pneumatici senza sacrificare la flessibilità strategica.

Una pista con due anime diverse

Le analisi degli ingegneri MegaRide evidenziano un elevato stress termico sugli pneumatici, dovuto alle prolungate sollecitazioni laterali nelle curve veloci e agli scorrimenti longitudinali nelle fasi di trazione in uscita dalle curve lente.

Tra i punti più critici del circuito c’è sicuramente curva 1. Situata in cima a una salita molto ripida, costringe i piloti a frenare quasi senza vedere il punto di corda.

La successione di curve 3-6 rappresenta invece una delle sezioni più impegnative per gli pneumatici, sottoposti a rapidi cambiamenti dei carichi laterali. Da non sottovalutare anche le curve 16-18, dove le sollecitazioni laterali prolungate contribuiscono all’innalzamento delle temperature.

Attenzione infine a curva 12, al termine del lungo rettilineo: una forte frenata che può facilmente portare a bloccaggi e lunghi.

Grafico MegaRide GP Stati Uniti

Foto di: MegaRide

L'obiettivo è una sola sosta

Il grafico delle usure evidenzia una severità medio-alta del circuito, con sollecitazioni importanti su entrambi gli assi. Le curve veloci mettono alla prova gli pneumatici attraverso elevati carichi laterali, mentre le ripetute accelerazioni in uscita dalle curve lente possono accentuare il degrado delle coperture posteriori.

Non è inoltre da escludere la comparsa di fenomeni di graining, soprattutto con temperature contenute e scarso grip, che potrebbero compromettere temporaneamente le prestazioni degli pneumatici.

Ad Austin i sorpassi sono possibili e le qualifiche hanno quindi un peso minore rispetto all’ultimo appuntamento di Singapore. La gestione del degrado termico sarà determinante nella scelta tra una strategia a singola o doppia sosta.

Il ritorno alla mescola C2 come Hard, al posto della C1 utilizzata nel 2025, potrebbe rendere più interessanti le diverse combinazioni di pneumatici, lasciando alle squadre il compito di trovare il miglior compromesso tra prestazione e durata degli stint.

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