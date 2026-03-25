F1 | Simulazione Megaride: a Suzuka si pagano gli sforzi laterali delle gomme

Dopo due GP che hanno già dato le prime indicazioni interessanti, il Mondiale di F1 entra nel vivo a Suzuka, una delle tappe più impegnative della stagione. Sul tracciato giapponese contano aerodinamica e piattaforma, ma soprattutto contano le gomme dopo la copmpleta riasfaltatura del manto: carichi laterali continui, ritmo alto, errori sempre in agguato, che poi si pagano fino alla fine. Non basta avere potenza dalla power unit: serve una vettura stabile, efficiente e capace di proteggere gli pneumatici mentre il pilota resta sospeso sul limite di aderenza.

Mercedes monoposto da battere

L’ultima gara in Cina ha confermato che la Mercedes è il team da battere. La combinazione di vettura più potente e più efficiente le consente di ottimizzare sia la gestione dell’energia, sia il consumo degli pneumatici. Entrambi i piloti si trovano a loro agio e sfruttano bene il potenziale. La prima vittoria in carriera di Kimi Antonelli lo propone come contendente credibile al titolo, accanto al compagno George Russell, costretto a faticare nella prima parte di gara prima di risalire fino al secondo posto.

La Ferrari, con entrambi i piloti, resta la prima inseguitrice; mentre il resto del gruppo, al momento, sembra più attardato. Anche nel secondo appuntamento stagionale la gestione dell’energia e l’affidabilità delle power unit sono state determinanti, ma in Cina si è tornati a parlare di gomme: l’insorgere del graining ha spinto i piloti a una gestione attenta per riuscire a completare il GP con una sola sosta.

Grafico MegaRide, GP Giappone

A Suzuka scelte le mescole più dure

Suzuka è uno dei circuiti più tecnici e sfidanti dell’intero mondiale: la maggior parte delle curve è a media-alta percorrenza e genera elevati carichi laterali, stressando notevolmente gli pneumatici. Il setup ottimale richiede un carico aerodinamico medio-alto per garantire stabilità nei curvoni veloci — in particolare nelle S del primo settore — ma anche una buona efficienza per sfruttare i tratti in accelerazione: l’uscita della Spoon, la 130R e il rettilineo principale.

L’assetto tende a privilegiare sospensioni anteriori relativamente rigide per aumentare la reattività nei cambi di direzione, mentre al posteriore si ricerca un comportamento leggermente più morbido per favorire trazione e stabilità in uscita dalle curve lente.

L’altezza da terra ricercata è in genere bassa per ottimizzare il controllo del veicolo e la stabilità della piattaforma, mantenendo al contempo un assorbimento efficace di irregolarità e cordoli. In questo contesto, la gestione degli pneumatici diventa centrale: i carichi laterali continui, tipici del tracciato nipponico alzano l’asticella giro dopo giro.

Suzuka è tra le piste più impegnative dell’anno per le gomme e Pirelli conferma la selezione più dura a disposizione (C1-C2-C3), per offrire maggiore resistenza all’elevato stress laterale a cui saranno sottoposte le coperture.

Grafico MegaRide, GP Giappone

Grande stress laterale sugli pneumatici

Le analisi degli ingegneri di MegaRide evidenziano numerosi punti critici lungo l’intero tracciato, che sollecita in modo pressoché uniforme tutti gli pneumatici, anche grazie al layout a otto. Tra i passaggi più severi ci sono le curve 3-7, le Esses: il lunghissimo “snake” da percorrere ad alta velocità che carica molto lo pneumatico in laterale. Altro snodo chiave è la Spoon (curve 13-14): una doppia sinistra con lunga uscita che immette sulla curva 15, la 130R, dove servono massimo carico aerodinamico e stabilità.

Da non sottovalutare anche lo stress longitudinale. È critico nelle Degner 1-2, dove si chiede una combinazione delicata di frenata e trazione con il rischio di bloccaggio, e nella chicane finale, la Casio Triangle, che richiede stabilità in frenata e una trazione pulita per sfruttare il rettilineo conclusivo.

Sul fronte dell'usura, il grafico evidenzia valori elevati su tutti gli pneumatici, con un leggero accento sulle anteriori per le numerose curve medio-veloci. La combinazione tra usura termica e meccanica, insieme ai carichi in gioco, accelera il processo di consumo: team e piloti dovranno gestirlo con assetti e stili di guida capaci di massimizzare la durata delle coperture senza perdere performance sul giro.

L'obiettivo è una sola sosta

Nonostante le molteplici difficoltà del tracciato, la sosta singola può comunque restare l’opzione di riferimento a Suzuka, come già avvenuto nel 2025. I carichi elevati e la combinazione di usura meccanica e termica, non impediranno a squadre e piloti di cercare un setup che riduca al minimo i pit stop su un circuito dove la posizione in pista conta molto, data la difficoltà nei sorpassi. Nelle strategie, però, sarà necessario tenere conto di eventuali safety car e della variabile meteo, che in Giappone tende sempre a rimettere in discussione anche i piani migliori.