F1 | Simulazione Megaride: a Monza gli sforzi sono longitudinali in trazione e in frenata

Dopo una settimana di stop, il circus della F1 ritorna in pista nel “Bel Paese” per il 76° Gran Premio d’Italia sulla storica pista di Monza, sempre presente nel calendario di F1.

La McLaren cerca una conferma anche sul veloce

In olanda la McLaren con Lando Norris bissa il successo ungherese dimostrando di essere tornata competitiva. Più in difficoltà Piastri che fatica a trovare il feeling e chiude solo sesto. A completare il podio entrambi i piloti Mercedes con Antonelli che precede Russell facilitato da un ordine di scuderia.

Così la scuderia di Brackley massimizza i punti portati a casa nonostante i pochi aggiornamenti portati rispetto agli avversari. La Ferrari è stata in ombra, invece, condannata dalle qualifiche poco brillanti ad una gara sempre all’inseguimento delle prime posizioni. Il passo gara per fare meglio c’era, ma il layout della pista ha reso quasi impossibile effettuare i sorpassi. La Red Bull, infine, in grande difficoltà con Verstappen, fresco di rinnovo di contratto, subito a muro beffato da una chiazza asciuta in un tratto bagnato. Buona prova per Lawson che sostituiva l’infortunato Hadjar: un ritorno che gli è valso il settimo posto.

Grafico MegaRide, GP Italia Foto di: MegaRide

Con il caldo cosa succederà con le mescole morbide?

Il circuito brianzolo, noto come il “Tempio della Velocità”, rappresenta quasi un caso isolato nel calendario di Formula 1. Lunghi rettilinei, poche chicane e curve ad alta percorrenza spostano il compromesso progettuale verso efficienza aerodinamica, stabilità in frenata e trazione.

Rispetto agli ultimi due Gran Premi, a Monza si corre con il livello di carico più basso della stagione: ali molto scariche e resistenza ridotta permettono di massimizzare la velocità di punta, accettando una monoposto meno stabile nei transitori.

Il setup meccanico non è semplicemente morbido. Serve un compromesso fra controllo della piattaforma nelle violente decelerazioni e cedevolezza verticale sui cordoli. L’altezza da terra deve contenere il drag senza esporre fondo e plank a impatti eccessivi sui cordoli.

Le forti sollecitazioni longitudinali possono favorire camber meno aggressivi rispetto ai circuiti dominati dai carichi laterali, così da rendere più uniforme la distribuzione di pressione nell’impronta del pnaumatico in frenata e trazione. Il valore effettivo resta però un compromesso con le curve veloci e con la cinematica della sospensione, entro i limiti EOS prescritti da Pirelli.

La Power Unit lavora a pieno carico per circa il 75–80% del giro, rendendo particolarmente delicata la gestione termica. Le frenate non sono numerose, ma estremamente severe: alla Prima Variante si passa da circa 350 a 89 km/h, con decelerazioni prossime a 5 g.

L’energia laterale e l’abrasività relativamente contenute consentono a Pirelli di portare la terna di mescole più morbida, C3–C4–C5. Rimane però elevato lo stress longitudinale: l’anteriore è sollecitato in frenata, il posteriore in trazione, mentre il basso carico favorisce scorrimento e surriscaldamento. Il degrado, soprattutto con temperature elevate, può quindi diventare una variabile strategica.

Grafico MegaRide, GP Italia Foto di: MegaRide

Lo stress della gomma in accelerazione e frenata

Dalle analisi degli ingegneri MegaRide, si evidenzia il grande stress longitudinale in accelerazione e frenata che prevale su quello laterale.

Il punto più critico è la “Prima Variante”, curva 1: si arriva ad oltre 350 km/h dal lunghissimo rettilineo di partenza e richiede una grande staccata che mette a dura prova sia i freni sia le coperture. Il rischio di arrivare al bloccaggio della anteriore destra è elevato; in partenza sarà fondamentale essere prudenti per evitare incidenti al via.

Attenzione anche alla “Variante Ascari”, curve 8-9-10: una combinazione veloce sinistra-destra-sinistra che richiede un bilanciamento reattivo per guadagnare decimi preziosi e lanciarsi verso la parte finale del circuito.

Infine, la curva “Alboreto” (ex Parabolica) richiede un grande controllo della vettura per poter poi lanciarsi alla massima velocità sul rettilineo principale.

Un solo pit stop, ma occhio alle temperature

Monza arriva in un momento particolare anche sul fronte degli sviluppi. Oltre alle consuete configurazioni aerodinamiche a bassa resistenza, alcuni costruttori potranno utilizzare le opportunità concesse dall’ADUO: una nuova omologazione per Mercedes, due per Audi, Ferrari e Honda. Questo non significa che vedremo necessariamente tutte le nuove Power Unit già in Italia, ma aumenterà il lavoro del venerdì su correlazione, raffreddamento e gestione dell’energia.

Il capitolo pneumatici è meno banale di quanto suggerisca la ridotta abrasività dell’asfalto. Nel 2025 il graining fu praticamente assente e Pirelli registrò una degradazione prestazionale prossima allo zero; nonostante questo, Norris percorse 46 giri sulla Medium e Ocon arrivò a 51 sulla Hard. Su stint superiori ai 40 giri alcune gomme raggiunsero, e in qualche caso superarono, il limite d’usura previsto, pur continuando a produrre tempi competitivi. Il dato evidenzia un consumo meccanico progressivo del battistrada, non un degrado termico: la prestazione rimase stabile anche quando lo spessore residuo si avvicinò al limite.

Nel 2026, però, le temperature eccezionalmente elevate attese in Italia introducono una variabile ulteriore. Un asfalto molto caldo, combinato con il maggiore scorrimento prodotto dal basso carico aerodinamico e con le forti richieste di trazione, potrebbe portare la mescola oltre la propria finestra ottimale e favorire degrado termico, soprattutto al posteriore.

Non è uno scenario scontato, ma un rischio da valutare nei long run del venerdì. Il lato sinistro dovrebbe restare leggermente più sollecitato, perché sette delle undici curve sono a destra e gli appoggi di Biassono, Lesmo e Alboreto caricano soprattutto gli pneumatici esterni. La sosta singola rimane lo scenario di riferimento, anche per i circa 24 secondi persi attraversando la pit-lane: se il degrado resterà contenuto, l’undercut avrà efficacia limitata; qualora il caldo producesse un decadimento più marcato, il vantaggio della gomma nuova potrebbe invece renderlo più incisivo.