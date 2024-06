F1 | Simulazione Megaride: a Montreal soffrono le gomme posteriori

L’ultima gara di F1 sul tracciato di Monte Carlo non ha regalato grande spettacolo, come da pronostico, ma ha reso ancora più evidente l’avvicinamento prestazionale di Ferrari e McLaren alla squadra campione in carica: la Red Bull. Si presenta con questa premessa il nono appuntamento stagionale sul circuito di Montreal per il GP del Canada.

Il tracciato intitolato a Gilles Villeneuve è semi-permanente situato sull’isola artificiale di Notre Dame caratterizzato da 14 curve quasi tutte da “stop and go”, cioè con grandi frenate in ingresso ed elevata trazione in uscita.

Da questo punto di vista è un circuito simile a quello di Monte Carlo, ma i livelli di downforce richiesti sono nettamente più bassi per sfruttare al meglio i diversi tratti in rettilineo come quello tra curva 10 e l’ultima chicane 13-14, il più lungo della pista.

Grafico MegaRide, GP del Canada Foto di: MegaRide

Dal grafico delle temperature è evidente il grande stress termico subito dagli pneumatici in ingresso ed in uscita curva. Infatti la natura “stop and go” del tracciato richiede grosse frenate e ottima trazione per affrontare al meglio le diverse chicane. Particolarmente critica è la chicane 13-14, l’ultima prima del traguardo, che si affronta dopo il rettilineo più lungo del circuito, Casino Straight, e per questo interessata da una brusca frenata. A rendere ancora più stressante questa chicane è la presenza del famoso “muro dei campioni” molto vicino al cordolo in uscita che non perdona alcun errore.

Per il terzo weekend consecutivo Pirelli ha scelto, come ormai tradizione per questo tracciato, il set più morbido a sua disposizione: C3-C4-C5. L’asfalto liscio e poco abrasivo, infatti, permette l’utilizzo di mescole più morbide.

Come a Monaco, il livello di grip atteso risulta essere molto variabile: basso all’inizio del weekend e via via crescente nelle sessioni successive.

Grafico MegaRide, GP del Canada Foto di: MegaRide

Il tracciato di Montreal è caratterizzato da un manto che è stato riasfaltato: sarà interessante scroprire come sarà visto che era liscio e poco abrasivo con livelli di usura prevista medio-bassi. Sono leggermente più alti i livelli di usura per le gomme posteriori a causa della natura del circuito che richiede una grande trazione in uscita dalle varie chicane.

Come per le temperature, anche per le usure la chicane più critica è la 13-14 caratterizzata da una grande frenata in ingresso ed un’elevata richiesta di trazione in uscita per arrivare alla massima velocità sul rettilineo finale. A differenza del Principato, qui ci sono diversi punti di sorpasso, specie sull’ultimo rettilineo, che favoriscono lo spettacolo riducendo il peso delle strategie.