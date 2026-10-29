Analisi

Formula 1 Messico

F1 | Simulazione Megaride: a Città del Messico si fanno i conti con la mancanza di carico aerodinamico

Il tracciato intitolato agli Hermanos Rodríguez si trova in altura e l'aria molto rarefatta renderà le monoposto difficili da guidare perché i piloti e gli pneumatici dovranno fare i conti con carichi alari molto ridotti rispetto al passato. Le gomme, quindi, saranno sottoposte a sollecitazioni importanti.

Pubblicato: 29 ott 2026, 11:21

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Grafico MegaRide GP Messico

Foto di: MegaRide

Ad una settimana dal Gran Premio degli Stati Uniti, la Formula 1 torna subito in pista per la terza delle quattro tappe americane in calendario che è anche la seconda della triplice. Si corre all’Autódromo Hermanos Rodríguez per il Gran Premio di Città del Messico, uno degli appuntamenti più particolari dell’intera stagione.

Antonelli prepara la festa iridata

Nel Gran Premio degli Stati Uniti, Kimi Antonelli ha vinto dominando e ha messo una seria ipoteca sul titolo mondiale. Il suo compagno di squadra, ancora in difficoltà, ha chiuso soltanto ottavo.

Sul secondo gradino del podio la Ferrari di Charles Leclerc, che ha mostrato un passo estremamente competitivo ma fortemente penalizzato da una qualifica non all’altezza. Quarto, invece, Lewis Hamilton, leggermente più in difficoltà e anche sfortunato nel finale con la virtual safety car che ha penalizzato la sua rimonta sulla Red Bull.

A completare il podio Max Verstappen, che ha lottato fino alla fine per difendere il secondo posto. Hadjar ha chiuso sesto nonostante i problemi alla vettura.

Ancora in ombra la McLaren, quinta e settima dopo una gara anonima di entrambi i piloti.

Grafico MegaRide GP Messico

Difficoltà per l'aria rarefatta

L’Autódromo Hermanos Rodríguez è famoso soprattutto per la sua particolare posizione geografica: si trova a 2.285 metri di altitudine, dove la densità dell’aria è inferiore di circa il 20-25%. Un fattore che incide non solo sull’aerodinamica, perché a parità di setup si genera meno carico, tanto da richiedere una configurazione da massimo carico seconda soltanto a quella utilizzata a Monte Carlo. E se ci considera che le attuali F1 hanno una dowforce ridotta del 25% rispetto alle vetture del 2025 è ancora più facile capie le difficoltà che si troveranno i piloti. La bassa densità dell’aria ha effetti anche sul raffreddamento, perché la stessa massa d’aria ha una minore capacità di smaltire il calore prodotto dai freni e dalle Power Unit.

Per questo weekend Pirelli, vista la scarsa abrasività del circuito, mette a disposizione dei team il set di mescole più morbido della gamma: C3-C4-C5, con l’obiettivo di massimizzare le performance.

Grafico MegaRide GP Messico

Stress termico uniforme sugli pneumatici

Dalle analisi degli ingegneri MegaRide emerge uno stress termico pressoché uniforme su tutti gli pneumatici. Il circuito in sé non è particolarmente severo sotto questo profilo, ma presenta diversi punti critici che possono accelerare l’usura delle coperture.

Il primo è sicuramente la forte staccata di curva 1, al termine del lunghissimo rettilineo dei box, dove il rischio di bloccaggio dell’anteriore è elevato.

Anche la sequenza di curve 4-11, nel secondo settore, sarà particolarmente impegnativa per le gomme che, con un carico aerodinamico reale molto ridotto, tenderanno a scivolare più facilmente in questa successione di curve a media velocità.

L’iconico settore finale, lento e tortuoso, può incidere sull’usura soprattutto delle coperture posteriori, chiamate a un grande sforzo di trazione.

Un tema da non sottovalutare è il graining, tipico di questo circuito e favorito dalla combinazione tra basso carico aerodinamico reale, temperature generalmente più fresche e scivolamento degli pneumatici.

La pole position non è una vantaggio

Se le usure attese, come confermato dal grafico, sono basse, particolare attenzione va però posta sul graining, che può accelerare il processo di deterioramento e costringere i team a modificare le strategie in corsa.

Le squadre punteranno a ridurre al minimo il tempo perso ai box e tenderanno quindi verso una strategia a una sola sosta. Il graining e lo step di mescole più morbido rispetto allo scorso anno potrebbero però spingere alcuni team verso una strategia a due pit stop.

La qualifica non è decisiva, perché il layout offre diverse opportunità di sorpasso, soprattutto in curva 1. Partire dalla pole position, infatti, non è un vantaggio importante, perché per effetto della scia chi segue potrebbe beneficiare di una scia potente. Poi chi sarà in testa potrà beneficiare dell'aria pulita.

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