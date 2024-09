F1 | Simulazione Megaride: a Baku soffrono le gomme posteriori

Dopo il sorprendete weekend italiano a Monza, con l’inattesa vittoria della Ferrari, il Circus della F1 torna in pista domenica per il GP di Azerbaijan sul circuito cittadino nella capitale Baku, sulle rive del Mar Caspio.

Il circuito azero è particolarmente difficile da interpretare a causa dei suoi tre settori molto differenti tra loro: il primo caratterizzato da curve a 90 gradi, il secondo particolarmente tortuoso e stretto ed il terzo costituito da un rettilineo di quasi 2 km.

È chiaro, quindi, che il setup finale dovrà essere un compromesso tra bassa resistenza aerodinamica, necessaria a sfruttare appieno il lungo rettilineo del terzo settore, e un buon bilanciamento, per ottimizzare la percorrenza del secondo settore più tecnico. La curva caratteristica del tracciato è sicuramente la 8, una curva particolarmente stretta che fiancheggia il castello della città.

Grafico Megaride, GP Azerbaijan Foto di: MegaRide

Gli pneumatici maggiormente sollecitati sono quelli posteriori, in particolare il posteriore destro a causa delle curve a 90 grandi del primo settore e del lungo rettilineo del settore finale, i quali richiedono elevato sforzo di trazione e possono essere soggetti a fenomeni di overheating specie nel settore più guidato. Meno sollecitati gli pneumatici anteriori nel secondo settore.

Per questo weekend Pirelli sceglie il set più morbido a sua disposizione: C3-C4-C5, grazie alla bassa severità dell’asfalto sugli pneumatici.

Come per tutti i circuiti cittadini, anche per questo di Baku è attesa un’elevata evoluzione dell’aderenza durante il weekend con un grip via via crescente.

Grafico Megaride, GP Azerbaijan Foto di: MegaRide

Le usure attese su questo tracciato sono molto basse, come si evince facilmente dal grafico. Le posteriori sono quelle maggiormente stressate e a rischio surriscaldamento a causa dell’elevata trazione richiesta dal circuito.

Una variabile da non sottovalutare è sicuramente un eventuale ingresso della safety car a causa dei muretti molto vicini al tracciato e delle poche vie di fuga. Non è bassa la probabilità anche di una bandiera rossa che provocherebbe l’interruzione momentanea della competizione. Le strategie ai box, quindi, dovranno adattarsi a queste possibilità, anche se i sorpassi in pista non sono certo impossibili grazie al lungo rettilineo finale.